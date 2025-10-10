Un vecino de Comodoro rescató a un perro que había quedado atrapado en el cerro Chenque
Ocurrió este viernes por la mañana. El animal se encontraba en una zona de difícil acceso.
Este viernes por la mañana, un automovilista que manejaba por la Ruta 3, de norte a sur, logró visualizar que un perro se había quedado atrapado en la falda del cerro Chenque.
El vecino de Comodoro se detuvo en el lugar y grabó un video para alertar sobre la situación. “Se ve que un perro se subió y no puede bajar”, comentó en diálogo con ADNSUR.
El animal se encontraba en una zona muy complicada para acceder, cerca de una grieta.
Momentos más tarde, otro vecino de la ciudad subió hacia la zona donde se encontraba el perro atrapado y, tras realizar algunas maniobras, logró liberarlo para que pudiera bajar.
