COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes se realizó un intenso operativo policial con más de 20 allanamientos vinculados a una causa de abuso de armas y amenazas entre bandas antagónicas que ponían en peligro a los vecinos. Como resultado del mismo se secuestraron armas, marihuana, y hasta una ojiva de mortero. Sin embargo, uno de los domicilios fue allanado "por error", según denuncia Walter Godoy, el propietario de la vivienda hace algo más de dos años.

Según su relato, el día lunes "tipo 5:30 de la mañana me despierto por un sobresalto, mis perros empezaron a ladrar, ellos duermen adentro, y al asomarme por la ventana de la cocina veo 5 o 6 personas que en principio no reconocí que eran policías, pero cuando abro la puerta de la cocina me pegan el grito que era la policía".

"Ahí yo les dije que les abría la otra puerta, pero igual la rompieron, ingresaron y fueron a la pieza a buscar a mi nena y trajeron a mi señora, nos redujeron a todos y nos llevaron al sillón", cuenta Godoy, rmencionando que durante todo ese tiempo su hija de 8 años no paraba de llorar por el susto.

"Cuando estamos en el sillón nos dicen que estaban buscando a una persona que hace dos años que no vive más en este domicilio ya. Nosotros compramos, estamos areglando y construyendo, no conozco a la otra familia ni la quiero conocer", explica Godoy.

A pesar de ello, indica que los efectivos continuaron cumpliendo con su tarea, registrando toda la casa.

"Es todo un daño psicológico que le hicieron a mi nena, ella ya no quiere dormir sola, duerme con la luz prendida, con la tele algo que haga ruido, le dieron vuelta el ropero, le revolvieron sus juguetes, sus carteritas, sus pinturitas", detalla, y enfatiza: "imaginate que entran a la pieza dos personas encapuchadas con armas en la mitad de la noche, se la pasó llorando todo el operativo".

Además, cuentan que al ingresar al predio "dejaron que su perrito se escapara, lo buscamos varias horas y por suerte lo pudimos encontrar", mencionando la angustia que esto sumó a la menor.

Durante el operativo, menciona que "rompieron el tejido del cerco, el portón de entrada de vehículos, la puerta la rompieron aunque les dije que les iba a abrir".

"Entraron armados como si buscaran a un delincuente, porque eso estaban haciendo. Pero nosotros vivimos acá hace más de dos años, somos personas tranquilas, de trabajo, no tenemos ninguna causa ni nada. No se quién es el responsable de investigar los domicilios que van a allanar, pero hicieron muy mal su trabajo. Quiero que alguien se haga responsable y nos pague los daños que hicieron. Además mi mujer y mi señora la pasaron muy mal, y eso como lo pagan", expresó.