A través de las redes sociales se viralizó la insólita respuesta de un turista de Buenos Aires, quien decidió vacacionar en Córdoba y se encontró con una inesperada sorpresa: un municipio prohibió el uso de parlantes en su balneario,

Ocurrió en Cabalango mientras un móvil de TN consultaba a los visitantes por la disposición. “Me cae pésimo, queremos poner música y no nos dejan”, disparó el entrevistado.

“En Córdoba son todos macristas. Yo soy kirchnerista, estamos esperando que vuelvan, y no me dejan escuchar música”. agregó furioso.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Laburé todo el año y no me dejan escuchar música, me parece pésima la medida”, cerró. Y remarcó que había traído su parlante pero tuvo que dejarlo en el auto porque no le permitieron bajarlo hasta el río.

Porqué Cabalango decidió que no se escuche música con parlantes en el río

“La esencia de Cabalango es su naturaleza, que es un pulmón verde en Punilla. Venimos trabajando en que sea un lugar conservado para recibir bien al turista y por sobre todo mostrar que Cabalango tiene su propia música, que es el ambiente, el sonido de los pájaros, del río”, dijo Carla Bruno, la jefa comunal, en diálogo con Canal 10.

Al ser consultada sobre la reacción de los turistas, Bruno afirmó que lo han tomado “bien”. “Siempre podemos tener alguien de otra localidad que viene con su parlante, pero le damos un aviso con nuestro personal, el equipo que tenemos trabajando aquí en la temporada para que deje su parlante en el vehículo”, detalló

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Además de Cabalango, Cuesta Blanca y Tala Huasi se sumaron a la prohibición de parlantes en los balnearios. En los tres casos el objetivo es contribuir a que las personas puedan conectar con la naturaleza de las sierras.