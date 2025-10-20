Mientras continúa la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre de París, salió a la luz un video que muestra el momento en que uno de los asaltantes rompe una de las vitrinas que contenía las piezas sustraídas.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, captan a un hombre con chaleco amarillo golpeando la vitrina ubicada en la galería Apolo, el sector donde se exponen las joyas y gemas pertenecientes a la corona francesa.

El video, difundido por el canal local BFM TV, tiene apenas unos segundos de duración. En él se ve al ladrón de espaldas, mientras otras personas corren en medio de la evacuación del museo.

Se trata de las primeras imágenes conocidas de los sospechosos. Hasta el momento, las autoridades no lograron dar con su paradero ni confirmar si ya fueron identificados.

En un robo de película, se llevaron joyas de la corona de Napoleón del Museo del Louvre

A causa del robo, el museo permaneció cerrado ayer y continuará así hoy.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a la cadena BFM TV que se está buscando a un “comando” de cuatro personas. El robo, según las autoridades, duró siete minutos y no dejó heridos.

Los ladrones, que llevaban motosierras pequeñas, tenían el rostro tapado y huyeron “en motocicletas de alta cilindrada”, añadió la fiscal.

A causa del robo, el museo permaneció cerrado ayer y continuará así hoy.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a la cadena BFM TV que se está buscando a un “comando” de cuatro personas. El robo, según las autoridades, duró siete minutos y no dejó heridos.

Los ladrones, que llevaban motosierras pequeñas, tenían el rostro tapado y huyeron “en motocicletas de alta cilindrada”, añadió la fiscal.