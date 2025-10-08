Comodoro Rivadavia y gran parte de la provincia de Chubut se encuentran bajo una alerta naranja por vientos intensos durante este miércoles 8 de octubre, que llegó a su punto más crítico entre el mediodía y la tarde, con ráfagas que pudieron superar los 120 km/h.

Sin embargo, un registro inesperado desde la zona petrolera cercana a la ciudad reveló ráfagas que alcanzaron los 214 km/h, lo que equivale a la intensidad de un huracán categoría 4, en términos de la Escala Saffir-Simpson, utilizada para medir la fuerza de huracanes a nivel mundial.

ALERTA NARANJA EN COMODORO VUELVE A AZOTAR A LA CIUDAD

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, vinculada al Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja que afecta a gran parte del territorio provincial, especialmente durante la tarde del miércoles.

El fenómeno meteorológico se caracteriza por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades sostenidas entre 60 y 75 km/h, acompañados por ráfagas que en algunas zonas llegaron a los 120 km/h. Se prevé además que condiciones similares se repitan durante la noche y la madrugada, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En áreas fuera del nivel naranja, donde rige la alerta amarilla, también se registraron vientos moderados a fuertes, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h, condiciones que exigen precauciones por sus posibles efectos en bienes y personas.

Durante el transcurso de la mañana y hasta el mediodía, se registraron cortes de luz en más de 20 barrios de Comodoro, sumado a los semáforos, complicando el tránsito de los vehículos. A esto, se sumó la interrupción del transporte público hacia zona norte de la ciudad. Además, volaron techos y un domo en Kilómetro 5.

UN TRABAJADOR PETROLERO CAPTÓ UNA RÁFAGA DE VIENTO DE 214 KM/H

El dato impactante del temporal de viento provino de un trabajador petrolero desde la altura del yacimiento CAPSA, ubicado a 35 kilómetros de Comodoro Rivadavia, quien capturó con un equipo especializado una ráfaga de viento que alcanzó los 214 km/h.

Esta cifra triplica la velocidad prevista para la alerta naranja y coloca el fenómeno en la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, considerada de alto riesgo por su capacidad para generar daños estructurales severos y riesgos para la vida.

La Escala Saffir-Simpson clasifica los huracanes en cinco categorías basándose en la velocidad máxima sostenida del viento. Las categorías 3, 4 y 5 son consideradas huracanes importantes por su potencial destructivo. La velocidad de 214 km/h indica, potencialmente, un evento de gran magnitud que no es habitual en la región patagónica, lo cual genera mayor preocupación en las autoridades y habitantes.

Ante esta emergencia meteorológica, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se recomendó extremar precauciones: asegurar objetos sueltos en domicilios y espacios públicos, evitar actividades al aire libre y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se dispuso la atención inmediata de emergencias a través del número telefónico gratuito 0800-666-2447.