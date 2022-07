Este jueves, un hombre oriundo de Piedra Buena, localidad de Santa Cruz, fue a Río Gallegos para realizar algunos trámites y aprovechó a visitar el Casino para apostar y jugar en una de las máquinas.

Sin esperarlo, el trabajador se había ganado 100 millones de pesos, una cifra poco usual para la sala de juegos. Pese a la alegría, la emoción duró poco, ya que momentos más tarde, desde el Casino le indicaron que no podían pagarle ese monto, alegando que la máquina estaba fallada. Se espera que tome intervención el ente regulador de las casas de apuestas.

TiempoSur se comunicó con las autoridades de la Sala de Juegos, quienes manifestaron que no van a emitir una declaración sobre el tema. Acto seguido, el apostador realizó la denuncia en la Comisaría Primera.

Por su parte, el Dr. Insaurralde fue el representante legal del trabajador, quien explicó a El Mediador que se trata de un hecho con una cifra inédita. El apostador alcanzó a tomar fotografías de la máquina, para su resguardo, recibiendo solamente negativas de la casa de juegos. Según relató el abogado, se apagó la máquina.

“Me dijeron que no era una cantidad válida, que la máquina tenía un error. Yo pedí lo que era mío nada más. Si yo gano quiero cobrar lo mío, no quiero que me saquen lo mío”, argumentó el damnificado.

Este viernes, harán el reclamo administrativo en Defensa al Consumidor para abrir una instancia de mediación. Piden además que las personas que estuvieron en el lugar, puedan colaborar.

El Dr. Insaurralde, en diálogo con el programa El Mediador, que se emite en Tiempo FM 97.5 amplió la situación, indicando que “se están pidiendo las grabaciones de las cámaras de seguridad”.

El abogado comentó que “se está pidiendo la nómina de personal que trabajo el jueves en ese horario, informes y pericias técnicas de la máquina, y el nombre del técnico o la empresa encargada de poner estas máquinas en funcionamiento”. Además, dijo “vamos a pedir el secuestro de la máquina y las filmaciones de las cámaras de seguridad”.

Para concluir, el abogado de Antonio Miranda comentó las pruebas que tienen a su favor “este señor pudo sacarle un par de fotos al premio, para que puedan ayudarlo a cobrar, porque esto le puede pasar a cualquier persona”. A su vez dijo “a las personas que vieron la situación, le pido que se comuniquen conmigo para aportar, porque hubo más personas que sacaron fotos del premio”.