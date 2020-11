COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En una sesión que duró media hora, la Legislatura provincial aprobó la creación del Área Natural Protegida “Rocas Coloradas” en Comodoro Rivadavia. Ubicada al norte de Caleta Córdova, y delimitada al norte por Puerto Visser, al sur por Rocas Coloradas, hacia el este hasta los 80 metros de profundidad y al oeste hasta la Ruta Nacional 3, tiene una extensión aproximada de 80 mil hectáreas.

Rocas Coloradas reúne un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 60 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo, una gran diversidad de vegetación y fauna costera.

Por iniciativa del biólogo Javier Tolosano -director del Instituto de Desarrollo Costero y la geógrafa Cristina Massera -coordinadora y especialista en sistema de información geográfica-, en el 2017 se comenzó a trabajar en el “Documento base propuesta de creación ‘Área Natural Protegida Rocas Coloradas’". Elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por 35 profesionales; licenciados en turismo, antropólogos, paleontólogos, historiadores y geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con la participación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut.

En el 2018 se relevó la zona y en 2019 se presentó el trabajo a las autoridades de la Universidad, al gobierno provincial y municipal. El proyecto recibió el impulso del Ente Autárquico Comodoro Turismo, organismo mixto compuesto por entidades públicas y privadas. Hoy, 26 de noviembre de 2020 fue aprobado y oficialmente, Rocas Coloradas es Área Natural Protegida. La diputada que preside el PJ, Adriana Casanovas fue la encargada de fundamentar el proyecto del nuevo área protegida.

Rocas Coloradas es un paraíso terracota intacto

Se caracteriza por su extrema belleza natural y su valor arqueológico. Posee un área total de 95.000 hectáreas con plataforma marina incluida. Combina mesetas aplanadas y terrazas, aridez desértica e inmensidad del mar. Reúne gran diversidad de vegetación y fauna costera, un bosque petrificado con restos de troncos de coníferas de más de 60 millones de años y la presencia de restos de palmeras del paleoceno y apostadero de lobos marinos de un pelo. También se encuentra el Valle Lunar, el Monte de los Meteoritos y valiosos recursos antropológicos y culturales. Sus texturas gruesas de color rojizo, junto con el azul verdoso del mar crean una paleta de colores extraordinaria.

Los fósiles de Rocas Coloradas datan de las especies de flora y fauna que habitaban el área hace 60 millones de años, también restos de troncos petrificados de gran importancia. Forman parte del patrimonio nacional y evidencian la vida en épocas pasadas. No existen dos fósiles iguales, cada uno es único y contiene información invaluable. Además, cuentan con leyes que los protegen como la Ley Provincial n° XI (ex 3559/90), Ley Nacional n° 25.743/03, y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Recomendaciones para disfrutar y preservar Rocas Coloradas

Transitá por caminos habilitados para no dañar el paisaje. Tené especial precaución con motos y cuatris, no solo compactan el suelo sino perjudican fauna y flora. No toques, no te subas, no camines, ni te apoyes en las geoformas. No te lleves los fósiles, está prohibido. La caza de animales autóctonos y en peligro de extinción está prohibida.