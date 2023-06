Un taxista perdió su trabajo, terminó viviendo en la calle y los vecinos le cambiaron la vida

Juan Carlos y su esposa Clarita contaron su historia en una entrevista realizada en la televisión y relataron que hace 6 meses que están en la calle. El es un taxista que con mucho esfuerzo logró comprarse un vehículo para poder realizar sus tareas.

Hace unas semanas se le fundió el auto. Siendo el mismo, la fuente de trabajo y de ingreso de capital para toda la familia, con el correr de los días comenzaron a vivir una verdadera pesadilla. Se quedó sin trabajo, no pudieron pagar el alquiler y terminaron en la calle.

Ante esta situación, Juan Carlos y Clarita no encontraron otra salida que la de cartonear por las calles de Buenos Aires para juntar dinero y poder comer e ir sumando peso por peso para ver si quizás, alguna vez, podía llegar a reparar su vehículo.

Cuando se hizo pública esta noticia, esta historia, explotó la solidaridad. Empezó a llegar ayuda de todos lados. Llegó el sindicato de taxistas y le trajo un celular con el que pudo recuperar la línea, la cual había perdido porque tuvo que vender su teléfono para juntar unos pesos para poder comer. Apareció comida, ayuda, la posibilidad de dormir, un techo digno para poder vivir durante varios meses y apareció Santiaguito, de 29 años, que tiene una rectificadora en Ciudadela.

A Santiago hace un año se le murió el hermano y ayer justamente se puso a ver televisión para estar tranquilo. No suele hacerlo, pero se encontró con la noticia y se conmovió, sintió que era una señal de su hermano, el que seguramente si él estuviera aquí hubiese colaborado porque era un chico muy solidario.

Así, a través de redes sociales dijo “yo lo ayudo, le voy a arreglar el auto”. Nos contactamos con él y se encontraron con Juan Carlos de una manera maravillosa, conmovedora.

“Estoy contentísimo, si no fuera por ustedes no se qué hubiese hecho. No soy el único en esta situación, así que le digo a la gente que se ponga un poco la mano en el corazón y salga a recorrer porque es feo. El sindicato me va a dar un auto para trabajar durante un tiempo. Mi auto es mi vida, mantenerlo es una fortuna, una familia más, pero vamos a salir adelante”, dijo Juan Carlos a Telenoche (eltrece).