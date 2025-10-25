Un taxista murió mientras manejaba en medio del temporal que azotó a Buenos Aires
Mientras el temporal cubría las calles de agua, un taxista se descompensó al volante en plena General Paz. Los equipos de rescate intentaron asistirlo, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.
Un taxista perdió la vida este sábado por la mañana luego de descompensarse mientras manejaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, en dirección al Río de la Plata.
El hecho ocurrió en medio del intenso temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las fuertes lluvias provocaron anegamientos en numerosos sectores.
Según la información publicada por Noticias Argentinas, la víctima, identificada como Héctor Hermosa, de 60 años, fue encontrada inconsciente dentro de su taxi por efectivos de Bomberos que realizaban tareas de rescate en la zona afectada por el agua.
Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAME, aunque los médicos no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. Debido a la acumulación de agua y a los operativos de emergencia, el tránsito en la zona permanecía reducido.
Temporal y complicaciones
- Las lluvias comenzaron durante la madrugada y se intensificaron hacia las primeras horas del sábado.
- La General Paz registró anegamientos en varios tramos, especialmente en colectoras y pasos bajo nivel.
- El SMN mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.