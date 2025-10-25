Un taxista perdió la vida este sábado por la mañana luego de descompensarse mientras manejaba por la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Pedro Varela, en dirección al Río de la Plata.

El hecho ocurrió en medio del intenso temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las fuertes lluvias provocaron anegamientos en numerosos sectores.

Según la información publicada por Noticias Argentinas, la víctima, identificada como Héctor Hermosa, de 60 años, fue encontrada inconsciente dentro de su taxi por efectivos de Bomberos que realizaban tareas de rescate en la zona afectada por el agua.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAME, aunque los médicos no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento. Debido a la acumulación de agua y a los operativos de emergencia, el tránsito en la zona permanecía reducido.

Temporal y complicaciones