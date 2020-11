CÓRDOBA (ADNSUR) - Un taxista de la ciudad de Córdoba recibió el reconocimiento de sus compañeros de trabajo, familiares y vecinos, luego de que devolvió un maletín con dinero.

El hombre fue en busca del pasajero para regresarle el maletín con 500 mil pesos. Como recompensa recibió $ 10.000.

El pasajero había subido en la intersección de las calles 27 de Abril y Vélez Sársfield, pero en un descuido se olvidó sus pertenencias. “Me bajé en el edificio para devolverlo y no estaba el señor. El conserje tampoco sabía quién era. Realicé otro viaje y luego volví. Ahí estaba el señor, con cara de pocos amigos”, relató Gonzalo Loza, el taxista, a Cadena 3.

“Me preguntó si había visto lo que contenía en el maletín y le dije que no, que no lo había abierto. La abrió y me mostró que tenía medio millón de pesos”, recordó . Y afirmó que “Lo devolví porque lo que no es mío, no es mío. La mayoría de los taxistas no somos tan deshonestos como dice la gente”-

El dueño del maletín le entregó 10 mil pesos como recompensa, indicó La Voz. “Es suficiente para no trabajar dos días”, indicó el conductor. Y contó que “Cuando llegué, el hombre me estaba esperando y, tras contarme lo que había adentro de la valija, me entregó unos fajos con 10 mil pesos”.