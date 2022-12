Un tarotista pronosticó el resultado de la semifinal entre Argentina y Croacia este martes 13

La euforia por el desempeño que está teniendo la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 continúa a flor de piel. Es que la Scaloneta comenzó de menor a mayor, luego de la derrota en el debut ante Arabia Saudita, y este martes jugará la semifinal de la Copa del Mundo ante Croacia, algo que no deja de ilusionar a los más de 45 millones de argentinos.

En este contexto, y como ya se hizo costumbre en los últimos partidos, en las redes sociales suelen aparecer tarotistas o astrólogos que entregan los pronósticos de cara al próximo partido. En esta oportunidad, el famoso "Robertino Tarot", como se lo conoce en redes sociales habló de lo que será el partido entre Argentina y Croacia en las semifinales, en lo que será sin dudas uno de los partidos más peleados de todo el torneo.

En este sentido, como a lo largo de todo el torneo, el tarotista volvió a hablar de la personalidad del equipo que se repone a cada circunstancia negativa que le tocó vivir a lo largo de la Copa del Mundo. De esta forma, Robertino en su video de YouTube agregó: "Tenemos un equipo que no va a ser fácil de ganar. Tuvimos muchas cosas en contra, yo diría que casi todo. También de los árbitros. Estos jugadores se reestablecieron demostraron algo que es inolvidable para todos nosotros".

Con respecto a lo que puede ocurrir con el rival, el tarotista al ver las cartas que salieron sobre la mesa indicó: "Croacia va a salir con la frescura y la ambición de un adolescente. De alguien que quiere conquistar algo. Croacia tiene un sueño de conquistar algo". Más allá de esa frase, el tarotista señaló que es posible que el partido "empiece bien para Argentina".

El final de Argentina vs Croacia

En este sentido, al nombrar las cartas que salieron, reflejó que el conjunto nacional buscará que no "le pase lo mismo" que ocurrió en otros partidos donde, después de haber estado ganando, tuvo que sufrir sobre el final. Recordemos que no solo fue contra Países Bajos sino también contra Australia donde el Dibu Martínez se convirtió en héroe. En este sentido añadió que Croacia esperará que se repita la historia y que va a buscar "un descuido de Argentina o algo y la Argentina tratará de aumentar para que no nos pase como nos pasó con Países Bajos".

Más allá de esta situación marcada por el pronóstico, Robertino Tarot añadió que el equipo que dirige Lionel Scaloni "va a ganar el partido" siempre y cuando todo sigua igual porque "hay algunas energías corriendo alrededor". Sin embargo, aseguró: "va a pasar de ronda como hasta ahora".