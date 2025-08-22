Un sismo de magnitud 7,5 sacudió la región de Magallanes: desactivaron la alerta de tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió en la noche del pasado jueves la región de Magallanes y de la Antártica chilena, lo que llevó a las autoridades a declarar de manera preventiva un estado de precaución por riesgo de tsunami, medida que fue cancelada horas más tarde.

El movimiento telúrico se registró a las 22:16 horas (02:16 GMT del viernes), con epicentro a 258 kilómetros al noreste de la base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la isla Rey Jorge de la península Antártica, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN). La profundidad del fenómeno fue estimada en 10 kilómetros, según publica Infobae.

El temblor ocurrió a una profundidad de 11 kilómetros y se ubicó a más de 700 kilómetros al sureste de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con aproximadamente 57.000 habitantes, según surgió del informe realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Si bien fue calificado inicialmente con una magnitud de 8,0, luego fue revisado y quedó en 7,5.

ALERTA DESACTIVADA

En un primer momento, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dispuso el estado de precaución para el territorio antártico, con el objetivo de resguardar a las personas en las zonas costeras ante la eventualidad de un tsunami.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó a la población “abandonar las zonas de playa en el territorio antártico chileno” y activó la mensajería SAE para reforzar las alertas en terreno. “Actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, agregó el organismo en un comunicado.

Finalmente, la alerta por posible tsunami fue descartada por las autoridades.

El sismo se produjo en el pasaje de Drake, un estrecho marítimo que separa el cabo de Hornos, en el extremo sur de Sudamérica, de la península Antártica. Este paso conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico y es reconocido por sus condiciones de navegación extremadamente difíciles, con fuertes corrientes y vientos intensos.

Aunque el epicentro estuvo en esta zona marítima, el evento es relevante para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la más austral del país. Esta región abarca ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams, además de territorios insulares y la presencia chilena en la Antártida.