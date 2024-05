Un senador chileno sorprendió a todos y lanzó una impactante declaración. Aseguró que vivió una situación paranormal y fue abducido por extraterrestres. Se trata de Karim Bianchi quien habló con la prensa y dio detalles de una sorpresiva e inesperada situación que atravesó mientras circulaba en auto por el sur de Chile.

De acuerdo a lo expresado por Bianchi, el hecho sucedió cuando viajaba en auto desde Punta Arenas a Puerto Natales. En ese momento, “se me acerca una luz que giraba (era) grande, un platillo”, explicó.

“Se me apaga el vehículo, venía hablando por teléfono con alguien, se apagó todo y aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante y con la persona que estaba hablando le dije ‘ya llegué’”, indicó a Not News. De esta manera, dio a entender que tuvo un viaje supersónico, que se refiere a superar la velocidad del sonido.

Luego de la alarmante situación, aseguró que comenzó a notar detalles y situaciones referidas a ese suceso. “Después de ese evento veía búhos y lechuzas en todas partes. Tuve que averiguar, pero tenía un significado de que uno (extraterrestre) estaba llegando por el giro del cogote y los ojos (de los búhos)”, explicó Bianchi.

Además, reveló que después “una persona me regaló un búho, vi a una amiga con una polera de búho, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que llegó a mi oficina -yo trabajaba en una radio-, llegó un viejo pelado y chico a mi oficina y me trajo unos papeles y me dijo ‘usted tiene que difundir el mensaje’”.

Por último, sostuvo que esos papeles, “eran secreto de la NASA y me dijo que era una persona de otro planeta y ahí, en vista de que había sido abducido, me trae esos documentos, que todavía tengo”.