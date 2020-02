EL CALAFATE (ADNSUR) - “Si usted es Ex Combatiente de MALVINAS, por favor hágaselo saber al staff. ¡¡Muchas gracias y Bienvenido!!”, señala el cartel colocado en la entrada “Buenos Cruces”, un restaurante que funciona donde décadas atrás estuvo el primer restaurante de El Calafate.

Darío Guastavino (chef) y Belén Moreno, son los propietarios del lugar, y quienes además periódicamente ceden el espacio para albergar propuestas culturales. También colaboran con instituciones y establecimientos educativos, como también lo hacen otros comerciantes.

Hace poco tiempo decidieron poner en marcha un gesto solidario y emotivo, invitar la cena a todo aquel ex combatiente de Malvinas que vaya a Buenos Cruces. Belén explicó que la idea surgió cuando conversando con un cliente, que era veterano de Malvinas, algo que a ella la toca muy de cerca. Entonces le planteó a Darío invitarle la cena. Pero no solo a éste, sino a todos los ex combatientes que se identifiquen ante el staff.

La mujer, contó emocionada que este gesto es una manera de no olvidar y demostrar respeto a quienes pusieron su alma y su cuerpo en las Islas Malvinas. “Tengo muy adentro la identidad patriótica” dijo.

Y aseguró que quiere que esta invitación trascienda para poder recibir a más héroes de Malvinas. “Es nuestra mínima manera de retribuir a todos los ex combatientes y decirles gracias, perdón y no los olvidamos”, dijo a Fm Dimensión.