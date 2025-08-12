Un gesto de solidaridad que emociona y genera orgullo tuvo lugar en Comodoro Rivadavia. Una mujer tomó un remis y, al descender, olvidó un sobre que contenía 100.000 pesos.

La pasajera, una jubilada de unos 70 años, se dio cuenta poco después y, con angustia, llamó a la remisería, aunque con poca esperanza de recuperarlo. La sorpresa fue grande cuando le confirmaron que el dinero estaba a salvo y que la esperaban para devolvérselo.

Detrás de esta acción estuvo Ramón, trabajador de la remisería Panchito, quien relató a ADNSUR: "Ayer fui a buscar a una señora y se olvidó un fajo de plata. Gracias a Dios, quedó en el auto. Cuando llegué a la agencia, lo vi ahí. Y bueno, se lo guardamos como corresponde, porque no era mío y es lo que corresponde."

La mujer, al recuperar su dinero, no pudo contener la emoción. "Una señora grande, de unos 70 años, estaba muy desesperada. Gracias a Dios, recuperó su plata. Estaba muy contenta", contó.

Finalmente, destacó que luego de que viralizara su gran acción: "La gente me ha felicitado, y es lo más lindo".

El gesto de Ramón trasciende la simple devolución de un objeto perdido: es una demostración de que la honestidad no depende de las circunstancias, sino de los valores personales. En tiempos en los que las malas noticias parecen copar los titulares, actos como este recuerdan que aún hay personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie las está mirando.

La historia de este remisero no solo reconforta, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la confianza y la solidaridad como pilares de la vida en comunidad.

LOS ROBOS A CONDUCTORES, UNA MODALIDAD QUE PREOCUPA

Este pasado fin de semana, n nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a los trabajadores del volante en Comodoro Rivadavia, esta vez en el barrio Ceferino, en la zona sur de la ciudad, tras tomar un viaje y al llegar al lugar, negarse a llevar dos cubiertas, entendiendo que eran producto de algún tipo de robo. El taxista resultó golpeado y asaltado.

El grave hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 5 de la mañana, cuando el taxista damnificado realizó un viaje hacia la calle Almafuerte al 3.100. En el lugar, los pasajeros "le quisieron cargar dos cubiertas", relató Leonardo Farías a ADNSUR, señalando que esta situación generó la primera señal de peligro.

El taxista se negó, consciente de que “nadie podía cambiar cubiertas a esa hora y menos dos”. Fue entonces cuando la situación se volvió violenta y el asalto comenzó: "A partir de ahí, se originó lo que fue un asalto; lo golpearon y lo lastimaron".

“Llegamos prácticamente cuando los asaltantes lo estaban agrediendo y se refugiaron en un domicilio”, añadió. Sin embargo, la tensión continuó, ya que “a la espera de la policía, salieron y hubo una gresca. Pudimos retener a una de las personas”, afirmó Farías.

En continuidad, el referente de los taxistas destacó que el protocolo que llevan adelante busca resguardar a los trabajadores ante los hechos de inseguridad. Según explicó, se activa cuando se detecta que un viaje puede ser riesgoso, algo que hace que otros compañeros o integrantes de la comunidad se acerquen para acompañar y brindar apoyo durante el trayecto.