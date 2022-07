Un remisero atropelló a un ciclista, secuestraron su auto y pide que se lo devuelvan para poder trabajar

El pasado lunes 4 de julio, pasadas las 8:00 de la mañana, un accidente ocurrió sobre avenida Portugal y calle Esquel, en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia. Allí un ciclista fue atropellado por un remis, cuando transcurría en vivo el "Buen Día Comodoro" de ADNSUR en esa zona.

El accidente fue filmado por las cámaras y se observó al hombre acostado sobre la calle, hasta la llegada de la ambulancia.

Según relató el remisero Daniel Ríos, a ADNSUR: "Iba cruzando la avenida Portugal a la altura de calle Esquel. Y a la mañana, como estaba oscuro, yo no lo vi. Cuando quise cruzar, me golpeó el auto y quedó tendido. El rodado no tiene daños, y por parte del chico, al parecer se tiene que operar el hombro", detalló sobre la salud del joven.

Sin embargo, el trabajador continúa con incertidumbre por lo que va suceder con su coche: "Hasta el día de la fecha la policía no me ha dado información de nada. No nos quieren entregar el auto".

"El auto tiene todos los seguros correspondientes. Nosotros lo que reclamamos es trabajar, porque somos tres familias que dependemos de ese vehículo", agregó.

En los últimos días, Ríos se acercó junto a sus compañeros hasta Fiscalia "porque nos cansamos de ir a la Seccional tercera y que no nos den información. Ahí nos encontramos que están de feria judicial".

"Tenemos familia detrás nuestro, no nos negamos a nada, somos trabajadores que Vivimos el día a día. Sin la herramienta de trabajo, ¿cómo podemos subsistir? Más con la situación en la que está el país", sentenció su relato.