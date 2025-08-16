Un reconocido supermercado mayorista anunció que bajará todos sus precios por tiempo limitado: ¿hasta cuándo será?

La inflación en Argentina durante el mes de julio se ubicó en 1,9%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), marcando el tercer mes consecutivo con variaciones por debajo del 2%.

Aunque esta desaceleración es significativa en comparación con meses previos, los analistas advierten que la tendencia sigue siendo frágil, ya que podría verse alterada por ajustes de tarifas pendientes o por la volatilidad del tipo de cambio.

Al respecto, el titular de una reconocida cadena mayorista de supermercados, como también de marcas muy famosas en el país, anunció una rebaja del 4% en cada uno de sus productos a partir del martes pensando en el alivio de los consumidores.

La noticia generó repercusión inmediata entre consumidores y actores del sector privado, en un momento en que la inflación y la caída del consumo son temas centrales en la agenda económica del país.

En este contexto, el empresario Víctor Fera, referente de Maxiconsumo, Marolio y Molto, anunció a través de su cuenta en X que la firma aplicará una baja promedio del 4% en todos sus productos desde este martes, medida que se mantendrá durante los meses de agosto y septiembre.

La información más importante se destaca en este punto: la reducción de precios será generalizada y sostenida, afectando a todas las sucursales y todos los productos de la cadena, lo que constituye un gesto directo para aliviar el presupuesto familiar y mejorar la accesibilidad a los alimentos y artículos de consumo masivo. La medida también busca reforzar la competitividad de Maxiconsumo frente a otras cadenas mayoristas, en un escenario donde el mercado alimenticio se encuentra concentrado y con márgenes ajustados.

Fera, conocido por su postura crítica frente a la concentración de mercado en el rubro alimenticio, aclaró que la reducción no se limitará a determinadas categorías ni se tratará de promociones puntuales. Además, remarcó su vínculo con la producción agropecuaria en Mendoza, lo que le permite un mayor control sobre los costos y la posibilidad de trasladar beneficios al consumidor final. El empresario enfatizó que la decisión refleja un compromiso con la estabilidad de precios y la accesibilidad de productos esenciales.

El anuncio de Maxiconsumo también generó distintas interpretaciones entre analistas y actores del sector. Algunos consideran que se trata de un respaldo implícito a la política económica del gobierno, que busca estabilizar precios y controlar la inflación. Otros sostienen que la medida responde a una estrategia comercial, orientada a captar clientes en un contexto de desaceleración del consumo y presión inflacionaria sobre los hogares argentinos.

La medida se implementará desde este martes en todas las sucursales de Maxiconsumo, con la expectativa de mantener los precios estables durante todo agosto y septiembre, permitiendo que los consumidores puedan planificar sus compras y acceder a productos de primera necesidad con precios más accesibles. Con este paso, la cadena mayorista se posiciona como un actor relevante en la dinámica de precios del sector alimenticio, mostrando un compromiso con la comunidad y el desarrollo económico local.