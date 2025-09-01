Un reconocido cirujano estadounidense llega a Comodoro para operar casos graves de forma gratuita

Comodoro Rivadavia volverá a ser sede de un evento médico internacional de enorme relevancia: el programa Steps2Walk, una iniciativa humanitaria que busca operar a personas con graves deformidades en pierna, pie y tobillo. La experiencia ya tuvo lugar en 2018 y ahora regresará entre el 1° y el 4 de octubre, con la participación del reconocido especialista Mark Meyerson, referente mundial en la subespecialidad.

Meyerson no solo ha escrito libros y desarrollado técnicas quirúrgicas, sino que es considerado por sus colegas como “el Messi de la pierna, pie y tobillo”, según definió Damián Arovich, uno de los organizadores locales. Junto a él, arribarán a la ciudad cirujanos de Estados Unidos y destacados profesionales argentinos de instituciones como el Italiano, el Británico, el Instituto de Rosario y la Sociedad Argentina de Medicina de la Pierna, Pie y Tobillo.

Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II

Cómo será la actividad

El programa se desarrollará en distintas etapas. El 1° de octubre estará destinado a la evaluación de pacientes con patologías graves, ya sean congénitas, adquiridas o producto de traumatismos.

Los días 2 y 3 se llevarán adelante las cirugías más complejas en el Hospital Regional, mientras que el 4 se realizará una jornada de revisión de los casos operados, además de un encuentro de camaradería con los visitantes.

Arovich aclaró que se busca atender patologías que escapan al manejo habitual y que muchas veces obligan a los pacientes a buscar atención en Buenos Aires u otros centros especializados.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Cómo participar

Las personas interesadas, con o sin obra social, pueden acercarse para ser evaluadas previamente en distintos puntos de Comodoro:

Miércoles a las 9 de la mañana en el Hospital Regional.

Miércoles a las 16 horas en OTI, la sección de traumatología de Clínica del Valle (Francia 926).

Viernes desde las 10 horas en el mismo lugar.

Arovich remarcó que solo deben mencionar que se presentan por el evento Steps2Walk y que ni la consulta ni la cirugía tendrán costo alguno, dado que se trata de un programa estrictamente humanitario.

La capacidad estimada es de 15 a 20 cirugías, aunque el número podría ampliarse si se cuenta con el apoyo de todos los sectores involucrados. “Es una oportunidad única, comparable a tener a Messi jugando en tu equipo. Meyerson es ese nivel de referente”, graficó Arovich.

El especialista también recordó que en 2018 la experiencia dejó aprendizajes y resaltó la importancia de que esta vez la comunidad acompañe y difunda la iniciativa. “Es la posibilidad de que los pacientes sean evaluados por un equipo multidisciplinario con especialistas de todo el mundo, algo que pocas veces ocurre en nuestra región”, concluyó.