La ola polar que atraviesa la Patagonia argentina se caracteriza por un intenso ingreso de aire frío de origen antártico que provocó un marcado descenso de las temperaturas, con registros extremos que en algunas localidades alcanzaron hasta -26°C como en Mencué y Maquinchao, Río Negro.

Este fenómeno generó heladas severas, nevadas en zonas poco habituales y un escenario de frío extremo que afecta tanto a la población como a la infraestructura energética y productiva de la región.

La persistencia del frío, que se extenderá al menos hasta el jueves, puso en alerta a las autoridades y ha obligado a suspender actividades escolares y a buscar soluciones de emergencia para garantizar la calefacción y el suministro eléctrico.

El ganado también sufre las consecuencias del frío, requiriendo suplementación forrajera para sobrevivir. En conjunto, estas condiciones extremas ponen a prueba la resiliencia de las comunidades patagónicas, acostumbradas al rigor climático, pero enfrentando ahora un desafío agravado por la intensidad y duración de esta ola polar.

GAN GAN, EL PUEBLO DE CHUBUT QUE SE QUEDÓ SIN LUZ PORQUE SE CONGELÓ EL COMBUSTIBLE

La ola polar que azota con fuerza la meseta chubutense desató una crisis sin precedentes en Gan Gan, localidad rural del departamento de Telsen, donde las temperaturas alcanzaron los -27°C reales, provocando una emergencia energética que afecta a sus 800 habitantes y complica la vida cotidiana de la comunidad.

Según explicó Santiago Huisca, jefe comunal de Gan Gan, los generadores que suministran energía al pueblo —aunque nuevos y garantizados por al menos dos años— quedaron inutilizables debido a las heladas extremas. "Hace tres días que los generadores no pueden arrancar de noche por el frío. No es el combustible, son los motores que no aguantan", detalló Huisca en diálogo con Jornada Radio.



Los operarios de la cooperativa local intentan soluciones improvisadas para mantener los motores en funcionamiento, como prender antorchas alrededor para evitar que se congelen, pero admiten que las opciones son limitadas. Por ahora, la única alternativa es esperar que el clima mejore, algo que no se prevé hasta el jueves próximo.

LA LEÑA, EL RECURSO ESCASO Y VITAL EN MEDIO DE LA OLA POLAR

La falta de energía eléctrica agrava la situación en Gan Gan, donde entre el 40 y 50% de la población cuenta con gas (ya sea por red o garrafa), pero el resto depende exclusivamente de la leña para calefaccionarse. Este recurso es escaso en medio de la crisis, y el Plan Calor, aunque ayuda, no es suficiente para cubrir la demanda.



"El que puede compra leña, pero hoy no hay trabajo y todo está carísimo. Es muy complicado", señaló Huisca, destacando además que no queda leña en stock para emergencias, ya que se ha repartido todo incluso a los abuelos del PAMI, quienes aún no recibieron asistencia de su obra social.

La emergencia energética se replica en parajes cercanos como Chacay Oeste, también sin suministro eléctrico. Las clases en la escuela primaria fueron suspendidas y se evalúa hacer lo mismo en la secundaria debido a las condiciones extremas. Además, el frío afecta al ganado local, que requiere suplementación forrajera para soportar las bajas temperaturas.

Gan Gan se encuentra en una región de clima árido, desértico y frío, con vientos que pueden alcanzar hasta 200 km/h y temperaturas invernales que oscilan entre -30°C y 0°C, con nevadas intensas durante el invierno. Huisca concluyó con una reflexión sobre la dureza del clima patagónico: “Acá nadie se sorprende por el frío. Toda la vida fue así. Esto también es lo lindo que tenemos los patagónicos, y hay que bancarlo”.



La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut, en línea con el Servicio Meteorológico Nacional, emitió alertas amarillas por bajas temperaturas extremas para varias zonas de la provincia, incluyendo la meseta donde se encuentra Gan Gan. Se recomienda extremar precauciones en las rutas, evitar viajes innecesarios y circular preferentemente durante las horas diurnas para reducir riesgos por hielo y escasa visibilidad