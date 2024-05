Un proyecto busca regular la problemática de los caballos sueltos en Comodoro Rivadavia

La concejal Maite Luque de Comodoro Rivadavia está trabajando en un proyecto que busca dar solución a la problemática de los caballos sueltos en la ciudad, una situación que ha ido en aumento y que preocupa a los vecinos en distintas zonas. En una entrevista con ADNSUR, la concejal compartió detalles sobre el trabajo que vienen realizando en el Concejo, así como los desafíos y propuestas que enfrentan en este proceso de legislación.

En sus propias palabras, la concejal Maite Luque describió la importancia de regular la enorme cantidad de caballos sueltos que han venido observando en diversos barrios de la ciudad, como en Km 8, Próspero Palazzo, la rotonda de ingreso al Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi y en la rotonda que conecta al barrio con KM5 y Standard. En este sentido, destacó que esta problemática, que solía estar concentrada en áreas más alejadas, se ha extendido hacia zonas urbanas y periurbanas, generando la necesidad de abordarla de manera integral y urgente.

"Estamos trabajando en conjunto con diferentes actores, como la Policía Montada y funcionarios del Ejecutivo Municipal, para elaborar un proyecto que aborde no solo el problema de los caballos sueltos en las rutas, sino que también contemple la creación de un registro municipal de equinos, el uso de chips de identificación y la posibilidad de adopción o reubicación de los animales", explicó la concejal.

LAS PROPUESTAS

En este sentido, se presentan dos propuestas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Asuntos Ambientales, una liderada por la concejal Luque y otra por el concejal Omar Lattanzio, que plantean enfoques ligeramente diferentes en cuanto al manejo y disposición de los animales sueltos. Sin embargo, ambos proyectos coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto con la Policía Montada y el Ejecutivo Municipal para garantizar una solución efectiva y sostenible en el tiempo.

La concejal resaltó la importancia de concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad que implica tener caballos y el impacto que estos animales sueltos pueden tener en la seguridad vial y la convivencia urbana. Con un enfoque integral y colaborativo, el objetivo es encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados y garantice el bienestar de los equinos en la ciudad.

SIN DUEÑOS NI RECURSOS

Por su parte, el jefe de la Policía Montada, Mauro Sepúlveda, dijo que “son caballos sin dueños, muy rara vez tienen una marca para hacer el procedimiento correspondiente". Asimismo, agregó que la Policía Montada no cuentan con los recursos necesarios para retener a los caballos. “Desde nuestro lugar, sería más fácil si tuviéramos un camión o algún tipo de transporte para moverlos, eso es algo con lo que no contamos. Es por eso que se ahuyenta a los caballos, pero mucho no se puede hacer porque no están marcados”, mencionó el jefe.

Por otro lado, cuando se puede comprobar que los caballos tienen dueños, se interviene judicialmente para retenerlos y asignarlos a personas que puedan garantizar una tenencia responsable. “En otras situaciones ha intervenido la Fiscalía, pero generalmente desde la comisaría del barrio se encargan de la situación".