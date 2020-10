ESTADOS UNIDOS - Marcella Mares es una estudiante universitaria de California y madre de una bebé de 10 meses. Al igual que una enorme parte de la población mundial, en los últimos meses cursó sus clases de forma virtual, debido a la pandemia.

Hace pocas semanas recibió un correo electrónico en el que uno de los docentes de Fresno City College informaba sobre una nueva regla que deberían acatar los estudiantes: deberían mantener encendida la cámara y el micrófono durante las clases dictadas por Zoom.

Si bien Mares no tenía objeciones al respecto, decidió escribirle al profesor para aclararle que, pese a estar de acuerdo con la norma, apagaría el video mientras amamantara a su pequeña hija.

Ante esta petición, el docente se mostró inflexible. “Eso no es lo que debés estar haciendo durante la clase. Hacelo en tu tiempo libre”, fue la respuesta que recibió la joven, según escribió en su cuenta de Instagram.

Es que, ante la indignación, decidió exponer lo sucedido en las redes sociales, junto con una foto estudiando y amamantando a la bebé, para mostrar que es posible atender ambas cosas al mismo tiempo

En un extenso texto que compartió junto a la foto, la joven detalló que luego del intercambio, en el siguiente encuentro virtual, el docente comentó a los presentes que había recibido "un correo electrónico extraño” de un estudiante que quería hacer cosas “inapropiadas” durante las horas de clase.

Instagram (@cellapage_)

“Estaba molesta”, dijo a CNN. “No me gustó la sensación de que me dijera lo que puedo y no puedo hacer con mi bebé, especialmente en mi propia casa”, agregó.

La actitud indignó aún más a Mares, y decidió apelar directamente a la directora de la institución Lorraine Smith. Según relató, y la propia universidad confirmó a los medios locales, Smith se disculpó por las molestias y le confirmó que, de acuerdo con la normativa vigente en el estado de California, que contempla una Ley de Lactancia, tenía derecho a amamantar a su bebé en cualquier momento. Eso incluye a las clase, y hasta cuando hubiera que rendir un examen.

La joven aclaró, por otra parte, que no tuvo ningún problema con la lactancia materna en ninguna de sus otras clases durante su primer semestre como madre. Otros instructores la han apoyado, dijo.

“Las mamás que dan el pecho y están tratando de hacer malabares entre la escuela, el trabajo y un bebé deben ser elogiadas, no menospreciadas ni humilladas”, expresó la joven. Además, remarcó que cuidar a su hija “no es una tarea más”, y que la pondría por encima de cualquier otra obligación.

Fuente: TN