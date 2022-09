Un escándalo envuelve por estas horas a Rusherking, el trapero fue denunciado de “estafador” tras cancelar un show. El músico se presentará este sábado 3 de septiembre en el marco de la Feria del Libro.

La denuncia contra el cantante la dio a conocer la panelista de LAM, Yanina Latorre, quien indicó que Rusherking no se presentó a un show que ya había cobrado en Viedma, provincia de Río Negro.

“Lo tenía mega vendido y, dos semanas antes, lo llamó al productor y le dijo que no podía ir ese día porque tenía un show en otra provincia, que se ve que le ofreció más, y le dijo ‘si lo querés, lo tenés el 28 de mayo’”, señaló Latorre.

Según señaló, el enojo de la productora que lo había contratado fue por la actitud del músico. Es que tras conocer que se había bajado del show, publicó una historia en Instagram promocionando su presencia en Comodoro Rivadavia.

La panelista contó que Rusherking habría cobrado 1.750.000 de pesos. “El tipo le dijo que tenía alquilada la sala para ese día y las entradas todas vendidas, y la respuesta fue ‘Hermano, arreglate’”, detalló.

El productor inició acciones legales contra el trapero, ya envió una carta documento, porque el artista y su respectivo grupo de trabajo no le contestan el teléfono ni les devuelven el dinero correspondiente al concierto que no se hizo, según precisó Latorre.

LA RESPUESTA DEL ARTISTA

La “angelita” contó que el productor al ver el anuncio de que se presentaba en Comodoro, “el tipo lo etiquetó en su historia y advirtió que tengan cuidado con Rusherking que dice que se va a presentar y es un estafador”.

Y la respuesta no tardó en llegar, el cantante le pidió por mensaje directo de Instagram que no lo etiquete más en sus acusaciones: “Aprendé a ganarte tu plata dignamente y no queriendo ensuciar a nadie. Sos una persona grande, no tenés dos dedos de frente”.

Tras insistir en que le devuelvan el dinero que habían pagado por su presentación, la respuesta del músico fue letal y con la paciencia colmada. “A mí no me rompas los huevos etiquetándome cuando no tengo nada que ver. No sé ni quién sos”, le escribió, según publica TN.

En tanto, el productor de Rusherking aseguró que le iniciará una demanda al organizador por “daños y perjuicios”.