Hace apenas cuatro días, un oficial de la Patagonia fue protagonista de un rescate, cuando una joven se arrojó desde un puente. El policía se tiró al río sin pensarlo, sacó a la chica y la salvó. En las últimas horas fue felicitado enormemente por la comunidad.

Damián Rodríguez se arrojó desde el puente que une Neuquén con Cipolletti, con el objetivo de rescatar a una chica que se acababa de tirar. El uniformado casi no tenía energías, pero logró el rescate saliendo a casi 700 metros.

Camila Lencina, pareja del oficial, relató en las redes sociales el suceso, mostrando su orgullo y felicidad.

El martes a las 00:37 recibió un llamado inesperado, que le avisaba que Damián “se había tirado del puente carretero” para rescatar a una joven.

La maniobra duró varios minutos que, según declararon, fueron angustiantes para el policía. Nadó al menos 800 metros en agua helada y con una profundidad de 4 a 7 metros.

Salió a caminar, le agarró pánico y no pudo bajar de un cerro

"Casi sin fuerzas, super congelado, con el peso de su ropa que lo hundía y casi sin esperanzas ya que había dejado de escuchar la voz de la chica, se iba quedando sin fuerzas", dijo Camila. El hombre llegó a un predio petrolero en ese momento y pidió ayuda.

Pidió permiso para ingresar al sector privado, y siguió buscando a la chica, aunque no sabía si ella seguía con vida. Después de unos minutos escuchó una voz a lo lejos: “ayuda”, dijo la mujer con muy pocas fuerzas mientras se agarraba de un tronco en medio de la corriente.

Gendarmería rescató a siete víctimas de explotación sexual en la Patagonia

El oficial, aliviado de saber que estaba con vida, se arrojó nuevamente al agua y logró salvarla. Ambos fueron trasladados al hospital, mientras la joven fue atendida, el oficial estuvo esperando mojado en una silla de ruedas. Su pareja comentó que este momento la indignó ya que veía como su marido no recibía asistencia: “estaba empapado, con principio de hipotermia, si no fuera por su compañera que exigió que lo atendieran, no lo hacían”.

Pese al momento de enojo, Lencina recuperó su relato para demostrar lo orgullosa que se sentía por tal acto heroico que fue aplaudido y reconocido por todos los usuarios en redes sociales. «Mi heroe azul, orgullosa de vos porque a pesar de todo, no te importó y salvaste a esta chica», sostuvo Lencina.

En Neuquén funciona la Guardia de Atención telefónica de Salud Mental y Adicciones. Si vos o alguien que conoces está viviendo una crisis emocional de cualquier tipo, no dudes en llamar o escribir por WhatsApp para que te contacten al 2995358191. Funciona todos los días las 24 horas, tu llamado es confidencial, personal y gratuito.

Abusaron sexualmente de sus hijas en la Patagonia y grabaron el delito: esperan la sentencia del jurado

Con información de Diario de Río Negro