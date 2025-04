Sebastián, un vecino de Comodoro, se acercó al centro de monitoreo para ver si podía acceder a imágenes que brinden datos sobre el colectivo que chocó su auto. Fue acompañado de su hermano, ya que al ser sordo supuso que no iba a encontrar un interlocutor con quien comunicarse, una barrera que suele tener que afrontar.

Ambos se llevaron una sorpresa cuando se toparon con el comisario inspector Martín Guajardo, quien charló con Sebastián a través de lengua de señas.

“Fue muy emotivo para mí también, porque es una problemática urgente para resolver. Esta persona no se podía comunicar y vino al centro de monitoreo. Pudimos entablar una conversación a través de lengua de señas”, explicó el policía en diálogo con Jornada.

El accionar del comisario fue resaltado por al Asociación de Sordos Chubutenses, que publicó un video con las imágenes del encuentro y resaltó la importancia de que los agentes públicos estén capacitados en lengua de señas.

Guajardo, quien forma parte de esa institución, le contó a Sebastián que están formando un nuevo grupo en Comodoro con cuatro intérpretes y un asesor sordo. Además, relató cómo decidió aprender lengua de señas.

“Cuando era joven tuve un episodio con una persona sorda. Por no conocer su cultura, ni su forma de comunicarse, fue demorado en una dependencia. Me quedó grabado no poder comunicarme y comprender lo que quería decirme”

Como parte de esa experiencia, y luego de haberse capacitado, Guajardo presentó un proyecto para que se incorpore la lengua de señas en la Escuela de Policía de Chubut.

“Es fundamental poder hacer efectivo un derecho a una persona que es igual que todos. Es una persona igual que nosotros, la única diferencia es que no escucha, pero puede hacer las mismas cosas y necesita que se garanticen sus derechos”, señaló el comisario.

Según explicó el comisario, el vecino busca identificar al colectivo que chocó su auto el viernes 11 de abril, cerca de las 15.30, en las inmediaciones del Hospital Regional.

“Si alguien tiene información o si el propio chofer está escuchando, le pedimos que se comunique con la radio. Le va a servir a Sebastián para hacer el trámite en el seguro”, agregó Guajardo.