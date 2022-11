Una mujer de 25 años fue víctima de un agresión que tuvo como protagonista a un efectivo de la Policía Bonaerense, a la salida de un boliche en Mar del Plata.

Todo quedó registrado en un video que filmó una testigo, donde la joven de 25 años le expresa al policía “vos a mi no me podés tocar”, recordándole que estaba incumpliendo el correcto procedimiento policial, que indica que una mujer debe ser requisada por personal femenino.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la esquina de avenida Independencia y Alberti. Según detalla el medio digital marplatense 0223.com, Lucía Martínez, la joven atacada, había ido a bailar con sus amigas al local bailable Club 26. Al salir del lugar, ella tenía pensado encontrarse con su hermana, pero un uniformado la interceptó y la demoró por supuestos disturbios en la vía pública.

Un video filmado por una testigo muestra a Martínez apoyada contra un patrullero mientras es retenida por un agente ante la vista de todos. “Él a mi no me puede tocar. Vos a mi no me podés tocar. No hice absolutamente nada”, advierte la víctima, pero el policía no le presta atención y no depone su actitud.

Cuando logra darse vuelta y quedar cara a cara con el agente, éste realiza una maniobra y la arroja al asfalto, mientras otras chicas le reclamaban enfáticamente para que la liberara. “¡No! ¿Qué hacés? ¡Dejá a la piba! ¿¡Qué hacés atrevido!? ¡La estás lastimando”, se escucha de fondo en la grabación.

Sin embargo, la chica continuaba en el suelo mientras era esposada. En ese momento, una joven aparece en escena y le reclama a otro oficial, pero su intento fue en vano. “Poné la mano atrás, poné la mano atrás...”, le reiteraba el policía a Martínez, pero ella se negaba porque aseguraba que se iba a quedar desnuda en la vía pública.

Tras el repudiable procedimiento del efectivo, una mujer policía se acercó a la escena, asistió a Martínez para que pudiera ponerse de pie y la trasladaron a la Comisaría 2° de General Pueyrredón, ubicada a unos 5 minutos del lugar de los hechos.

“El efectivo policial masculino me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso”, contó la víctima a 0223.com.

Al dar su versión del violento episodio, Martínez aseguró que nunca le explicaron por qué la estaban demorando. “En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo”, aseguró visiblemente indignada. Y agregó: “Me estaba muriendo de frío hasta que me dieron una campera porque me estaba descomponiendo”.

Indignada por lo sucedido, la joven radicó la denuncia correspondiente a través de un correo electrónico, el cual acompañó por el video y las fotos correspondientes a la agresión. “Me dijeron que se va a abrir una causa y que ellos se encargan de buscar quién fue”, concluyó.