Un adolescente de 14 años tuvo un gran susto este sábado, cuando estaba en el Parque de la Ciudad del km 3 cuando un perro callejero lo atacó y le mordió la cara. El joven tuvo que ser trasladado por unos amigos al Hospital Alvear, donde recibió curaciones.

“Yo no estaba porque como era un momento de amigos, eran todos chicos adolescentes, entre los 14 y 17 años. Estaba tan linda la tarde, se fueron a tomar mate. Mi hijo mayor me llamó y me dijo que un perro lo acababa de morder a su hermano”, contó Luciana, la mamá del chico, en diálogo con El Cronista CR.

Las imágenes del rostro del adolescente muetran heridas en una mejilla, con al menos tres marcas de la mordida, una de ellas de mayor profundidad.

Preocupada, la madre del chico se refirió al riesgo que corren los chicos que juegan en el lugar. “Yo amo a los animales, pero como mamá también es muy preocupante porque a cualquier niño o niña le podría haber pasado”, explicó

LA SITUACIÓN DE LOS PERROS CALLEJEROS

“Trabajamos mucho para que no haya tantos perros callejeros pero es muy difícil. Es una situación que se repite en el km 3, en el centro y en todos los barrios. Yo tengo carpetas y carpetas con y notas y notas, pero no se encuentra la solución ya que a mucha gente no le agregada, porque sería tener una recolección de los perros callejeros”, remarcó a ADNSUR Cristina Saraiva, referente de la Asociación Vecinal del barrio Mosconi.

Consultada sobre la posibilidad de armar un canil de grandes dimensiones en el Parque de la Ciudad, Saraiva señaló que eso funcionaría para los perros con dueño, pero no para los que están en la calle de forma permanente. “¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a alimentar?”, se preguntó.