Coyhaique volvió a convertirse en uno de los destinos más elegidos por los comodorenses durante el último fin de semana largo. Según confirmó Carlos Pacheco, director de Turismo de la ciudad chilena, se registró una gran afluencia de visitantes argentinos, en su mayoría provenientes de Comodoro Rivadavia y distintas localidades de Chubut, que aprovecharon el feriado del viernes 11 de octubre para cruzar la frontera, hacer compras y disfrutar de las actividades turísticas que coincidieron con el aniversario de Coyhaique.

“Vimos bastante movimiento, no solamente de nuestra región, sino también de gente que venía de Comodoro. Se vio bastante vehículo con patente argentina”, señaló Pacheco en diálogo con ADNSUR. Y explicó que el fin de semana coincidió con el feriado argentino por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y con la celebración del aniversario de la fundación de Coyhaique, lo que generó un doble motivo de encuentro.

En ese marco, el municipio organizó actividades culturales y comerciales en el Parque Urbano, donde se montó una feria con productores locales. “Tenemos carpas instaladas de primera categoría, donde nuestros productores exponen constantemente, ya sea alimentos, artesanías, textiles de lana, cervezas regionales y comidas típicas”, detalló el funcionario.

A ese movimiento se sumó una competencia deportiva de nivel nacional: “En esta oportunidad recibimos el Rally Móvil, una gran competencia de autos. Todo eso hizo que llegara mucha gente, y por supuesto, gran parte del público extranjero fue argentino, y el 70% al menos de Chubut”, destacó Pacheco.

COMPRAS, PRECIOS Y MOVIMIENTO COMERCIAL

El funcionario explicó que la cercanía con Comodoro y la diferencia de precios siguen siendo factores decisivos para que tantos chubutenses elijan Coyhaique para hacer compras. “Hoy día todavía les resulta conveniente a ustedes venir a Chile, y eso hace que nuestros productos sean muy atractivos. Para nosotros también es muy positivo, porque reactivan la economía local”, sostuvo.

Pacheco destacó que la ciudad mantiene una economía estable, con abastecimiento constante y una amplia disponibilidad de productos. “Siempre tenemos precios muy competitivos para quienes nos visitan”, afirmó.

Consultado sobre los rubros más buscados por los argentinos, precisó que se notó gran movimiento en supermercados, tiendas de ropa y artículos del hogar. “Tenemos un gran supermercado de la cadena nacional Unimarc, y también tiendas como Homecenter Sodimac, donde se ve mucha gente de Argentina, especialmente en los estacionamientos, con vehículos con patente extranjera”, relató.

“Lo más tentador para ustedes sigue siendo la ropa y los productos electrónicos. En cualquier electrodoméstico o prenda de abrigo los precios son mucho más accesibles que en Argentina. Tenemos marcas reconocidas que en Argentina son más difíciles de conseguir, o que se consiguen pero a precios imposibles, con muy buena calidad y precios más bajos que del otro lado de la cordillera”, agregó.

HOTELERÍA CASI COMPLETA

El movimiento turístico se reflejó también en los niveles de ocupación. “Nuestra hotelería estuvo en un 85 a 90% de ocupación, lo que habla muy bien del flujo de visitantes”, remarcó Pacheco.

Coyhaique cuenta con dos grandes hoteles —uno de ellos con casino— y una amplia red de hospedajes registrados a nivel nacional, lo que garantiza estándares de calidad. “Además, muchos turistas argentinos usan plataformas como Booking o Airbnb, y eso también nos ayuda a mantener el movimiento constante”, explicó.

El funcionario detalló que solo el Parque Urbano recibió durante el fin de semana unas 55.000 personas, una cifra récord para la ciudad. “Eso demuestra que hubo mucha gente de afuera, y el público extranjero más numeroso fue, sin dudas, el de la provincia del Chubut, especialmente de Comodoro”, enfatizó.

DATOS Y BALANCE

Si bien los registros oficiales de ingreso por los pasos fronterizos aún no fueron publicados, Pacheco adelantó que los datos preliminares indican un aumento considerable. “Se cruzan datos con Carabineros y el registro fue muy bueno para el comercio local. Más allá del rally, la gente que vino lo hizo principalmente a comprar y disfrutar de la ciudad”, señaló.

El balance, destacó, fue más que positivo: “Estos fines de semana largos son muy importantes para Coyhaique, porque fortalecen los lazos con nuestros vecinos argentinos y mantienen viva la economía local. Nosotros somos una ciudad abierta al turismo y al intercambio, y siempre recibimos con los brazos abiertos a quienes cruzan la frontera para visitarnos”.