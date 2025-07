Un peón se perdió en medio de la nieve en la Patagonia y sus perros le salvaron la vida

Un peón rural fue rescatado este sábado tras extraviarse en medio de un violento temporal de nieve, viento y hielo en la zona de Lonco Vaca, cerca de Mencué, en el corazón de la Región Sur rionegrina. El trabajador, identificado como Nahuel, logró dar aviso desde un cerro poco antes de que cayera la noche, permitiendo así que se activara un operativo de emergencia que salvó su vida.

El temporal había azotado la región con intensidad, generando condiciones extremas y dejando los caminos cubiertos por espesores importantes de nieve.

“Me caí y no me podía levantar”

El testimonio de Nahuel, compartido por el medio Noticias Región Sur, conmueve por la crudeza del relato: “Estuve más de cinco horas caminando. La nieve me llegaba arriba de la rodilla y el frío era insoportable”. En un momento, el cuerpo ya no le respondió: “Me caí y no me podía levantar. Gracias a los perros puedo contarla, ellos se echaron encima mío y me dieron calor”, relató emocionado.

Cuando fue hallado, presentaba un cuadro avanzado de hipotermia. “La enfermera me dijo que tuve una hipotermia al 100%”, añadió Nahuel.

Un operativo en red salvó la vida del trabajador

El rescate fue coordinado por el comisionado de fomento de Mencué, Carlos Vertiz, quien partió en vehículo junto a la vocal Vilma Díaz y efectivos de la Unidad 60 de la Policía de Río Negro. Paralelamente, una ambulancia con personal sanitario salió desde Aguada Guzmán. Mientras tanto, el dueño del campo, Cristian, logró encontrar al peón y protegerlo en una tapera hasta que llegaron los equipos de asistencia.

“Salimos a buscarlo porque logró avisar desde un cerro, con la noche acercándose”, explicó Vertiz, quien luego confirmó que la ambulancia lo trasladó hasta Chasico, donde una segunda unidad del hospital de El Cuy, con el doctor Darío Bernel y personal médico, completó la atención.

Trabajo conjunto y caminos despejados

El comisionado Vertiz destacó la articulación con el Área Programa El Cuy, la Policía de Mencué, Vialidad Provincial y la Comisión de Fomento. “El hecho de tener la ruta principal despejada facilitó el traslado”, valoró. También agradeció el trabajo del personal vial Chueco Tripailao, encargado de mantener transitables los caminos en plena nevada.

Sandra Recalt, directora de Comisiones de Fomento, realizó el seguimiento del operativo, que concluyó con éxito gracias al trabajo en red de distintas áreas provinciales y locales.