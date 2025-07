El vuelco del colectivo turístico ocurrido este martes en la Ruta Provincial 65, cerca de Villa Traful, dejó una escena de caos y desesperación entre los 47 pasajeros que viajaban hacia la localidad neuquina. Entre ellos estaba Mariano, quien intentó rescatar a su pareja atrapada entre los asientos, sin poder moverla por sus propias lesiones.

“Veníamos doblando en una curvita, se fue de costado y cayó, derrapó”, explicó Mariano, quien acompañaba a su pareja María Inés, una de las personas heridas de gravedad que fue evacuada en helicóptero al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

“Me pedía que no me fuera”

La excursión, que había salido desde Bariloche, se desarrollaba con normalidad, hasta que el colectivo de la empresa Rayantu perdió estabilidad en un tramo mojado del camino de ripio, a la altura de Río Minero. Aunque el vehículo no iba a gran velocidad, según los pasajeros, las condiciones de la calzada eran muy peligrosas.

“Los otros pasajeros que iban al costado cayeron arriba nuestro. Quería bajarla, pero me decía que no podía mover las piernas. Cuando salió, no podía pisar. Me pedía que no me fuera porque no se podía mover. Ella escuchó un ruido, como si algo se hubiera roto”, relató Mariano visiblemente emocionado.

Los médicos que la asistieron en el lugar le explicaron que podría tratarse de una fractura de cadera, motivo por el cual fue derivada por vía aérea a San Martín de los Andes para su atención inmediata.

Coordinación sanitaria y traslado aéreo

El accidente generó un operativo sanitario sin precedentes que involucró a más de 110 trabajadores de la salud, siete ambulancias y dos helicópteros sanitarios. El traslado de María Inés y otros dos heridos graves se realizó desde Villa Traful, epicentro del accidente, hacia centros de salud de alta complejidad.

Además, 15 personas sufrieron lesiones leves, mientras que otras cuatro también fueron hospitalizadas con heridas de mayor consideración. El accidente no dejó víctimas fatales, pero sí secuelas físicas y emocionales profundas en los pasajeros.

“Yo hubiese venido más despacio”

A pesar de que Mariano no culpó directamente al conductor, sí expresó que el colectivo pudo haber ido más lento dadas las condiciones del camino. “El piso estaba mojado. No venía fuerte, pero yo hubiese venido más despacio”, reflexionó.

La Ruta Provincial 65 es conocida por su peligrosidad en época invernal, debido al barro, el hielo y el terreno inestable. Las autoridades ya habían emitido advertencias por el estado de ese tramo, que no está asfaltado.