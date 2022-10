Un participante de Gran Hermano quiere abandonar la casa tras descubrir que algunos de sus compañeros le sacaron una caja de cigarrillos y maquinitas de afeitar.

El taxista Juan Reverdito dijo que quiere dejar la casa porque sus “hermanitos” pasaron un límite revisándole sus pertenencias.

“Estoy muy sacado. Me revisaron todo, voy a hablar con Gran Hermano. Tomé una determinación”, le dijo a Romina mientras se lavaban los dientes. y lanzó: “Si no me voy, me echan”. Luego, intentó buscar apoyo en “Nacho” Castañares Puente a quien le pidió que le diga quiénes habían sido.

“Uno puede esconder algo de la casa, lo que vos quieras pero ahora que me revisen mis cosas para mí es un límite”, le dijo al creador de contenidos para redes. Y le advirtió: “Decime quiénes son porque le empiezo a romper todas las cosas de ellos”.

Le robaron el auto y una semana después, un conocido le daría una noticia que le cambiaría el día

De todos modos, la actitud cabizbaja y enojada de Juan no sorprende dentro de la casa de Gran Hermano ya que, desde el momento cero, se mostró molesto con los demás participantes excepto con su grupo Los Monitos, integrado por el primer eliminado del certamen Tomás Holder, Martina Stewart y Nachito Castañeras.