Agustín Iturbide es un joven artista oriundo de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, que está dando sus primeros pasos en el mundo de la música. En las últimas horas, utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus más de 30.000 seguidores cómo Abel Pintos le “hizo el día”, tal como aseguró en el posteo.

“Anécdota del día”, tituló la publicación Iturbide y narró su sorpresivo encuentro con el cantante de “Sin principio ni final”, “La llave” y “Abrazándonos”, entre otros éxitos que ya forman parte del cancionero popular argentino.

Además de tener una las mejores voces del país, Abel Pintos es uno de los artistas más queridos por su forma de ser y por la humildad que demuestra cada vez que interactúa con su público. Esta vez, el músico tuvo un gesto realmente conmovedor con un colega y la anécdota se viralizó a través de las redes sociales.

“Esta foto representa a este hombre en pura humildad”, aseguró el joven músico y compartió una postal que, sin dudas, atesorará para siempre. “Estaba tocando en Recoleta, pasó Abel Pintos y me trajo un té de menta y me dijo: ‘Tomá, hace mucho frío para cantar’”, contó Iturbide con emoción y admitió: “Realmente me temblaban las piernas”.

En el posteo, el músico callejero reveló además que la conversación no terminó ahí. “Le dije: ‘Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miró y dijo: ‘Obvio que sí’, sonriendo”, contó Iturbide. “¡Este hombre me hizo el día!”, cerró el mensaje.

Los televidentes más memoriosos de La Voz Argentina recordarán el paso de Agustín Iturbide por las audiciones a ciegas del programa. En 2018, el joven artista se presentó en el popular reality show y brilló con una versión de “Perfect”, de Ed Sheeran, que se ganó la aprobación instantánea de Soledad, Tini, Axel y Ricardo Montaner, los jurados de aquel entonces. De hecho, Stoessel fue una de las más conmovidas con la actuación del músico.

El paso de Agustin Iturbide por La Voz Argentina

Cuando terminó de cantar, Agustín reveló que es el sobrino de Mateo Iturbide, uno de los recordados finalistas del programa. Y Axel enseguida le marcó que su tío formó parte de su equipo y que de su mano llegó muy lejos, como para convencerlo de que lo elija como coach. Sin embargo, todos querían quedarse con él. “Me encantaría tenerte en mi equipo porque hay mucho futuro, porque hay mucho presente”, lo elogió Soledad. “Ya estás preparado para estar en La Voz y para ser el ganador”, insistió la oriunda de Arequito y aclaró: “Siempre y cuando elijas mi equipo”.

“De repente empezaste a cantar y me di vuelta al segundo porque la interpretaste increíble (a la canción). Tenés una voz muy, pero muy linda”, le dijo Tini. “Y aparte muy fachero”, agregó Axel. Sin embargo, Agustín ya tenía la decisión tomada de antemano. “Bueno, primero que nada que agradecerles a los cuatro, son unos genios”, sostuvo. “Pero tengo una decisión desde que entré: me voy a ir con Tini”, agregó y se fundió en un abrazo con su ídola.

Con información de La Nación