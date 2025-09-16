Un grave accidente laboral se registró el pasado lunes por la mañana en una empresa metalúrgica en la ciudad de Córdoba. Un operario que realizaba tareas de mantenimiento sufrió la amputación de su brazo derecho y múltiples fracturas luego de la explosión de un aire acondicionado.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cerca de las 11, en un predio de la calle Colina Impira al 3500, a escasos metros de la fábrica de Renault.

Según publica TN, el operario, que no formaba parte del plantel de empleados, había sido convocado para realizar la recarga de gas en un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, en circunstancias que todavía están bajo investigación, el artefacto explotó de manera violenta, desatando una cadena de consecuencias que terminaron con el trabajador gravemente herido.

Sueldo de un albañil de UOCRA en septiembre de 2025: ¿cuánto ganan por hora y cuáles son las categorías?

La explosión lo proyectó desde el lugar en el que se encontraba, haciéndolo caer desde un techo de chapa. El impacto contra el suelo le ocasionó fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo, sumando mayor complejidad a su cuadro clínico.

El operario fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde ingresó con pronóstico reservado. Los médicos confirmaron la amputación del brazo derecho y lesiones múltiples, por las que permanece bajo observación en terapia intensiva.

Tragedia en el fútbol argentino: falleció un nene de 13 años en pleno entrenamiento

Las autoridades competentes ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. Una de las hipótesis iniciales es que se habría producido una fuga o manipulación incorrecta del gas refrigerante, aunque no se descartan otras posibilidades vinculadas al estado del equipo o a fallas eléctricas.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de los protocolos de seguridad en tareas de mantenimiento industrial y la necesidad de controles exhaustivos, ya que este tipo de incidentes no solo ponen en riesgo la vida de los operarios sino también la de quienes se encuentran en el entorno inmediato.