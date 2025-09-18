El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) impulsa su proceso de digitalización mediante la implementación de la receta electrónica , una herramienta que sustituye el papel y busca agilizar y asegurar el acceso a los medicamentos para más de cinco millones de afiliados en todo el país, integrando registros digitales y procesos administrativos con el objetivo de mejorar la eficiencia en la atención sanitaria.

La receta digital puede ser generada directamente por los médicos en el sistema online y queda disponible para que el afiliado retire el tratamiento en cualquier farmacia adherida a la red PAMI, presentando únicamente su documento y la credencial.

DE QUÉ TRATA LA APP PAMI Y CÓMO DESCARGARLA

La aplicación oficial Mi PAMI fue diseñada para acercar trámites y consultas a los jubilados y pensionados de manera sencilla. Está disponible de forma gratuita en dispositivos con iOS y Android y se descarga desde Google Play o App Store.

Quienes ya tenían instalada la versión anterior deben actualizarla y registrarse nuevamente con usuario y contraseña. El nuevo ingreso incluye un sistema de validación reforzado, pensado para garantizar la seguridad de la información personal.

CÓMO VER LA RECETA ELECTRÓNICA PAMI

Los afiliados pueden consultar sus recetas activas directamente desde el celular. Una vez en la app, hay que ingresar a la sección "Recetas y órdenes médicas" y luego a "Recetas". Allí se despliega el listado con los medicamentos cargados, la fecha de emisión, de vencimiento y el estado de cada uno.

Esto permite saber de antemano qué tratamientos están pendientes de retiro y evitar confusiones al momento de concurrir a la farmacia.

CUÁNDO ES VÁLIDA UNA RECETA ELECTRÓNICA

Para que una receta electrónica tenga validez debe incluir los siguientes datos:

Nombre completo del paciente, DNI, obra social y fecha de nacimiento.

Información del médico: matrícula, especialidad y domicilio.

Código de diagnóstico.

Medicamento indicado, cantidad y presentación.

Fecha de emisión y firma digital del profesional de la salud.

En el caso de tratamientos especiales —como oncológicos, psicofármacos o antirretrovirales—, la receta también debe emitirse en formato impreso con sello y firma manuscrita, ya que la normativa exige un control adicional.

UNA POR UNA, LAS RECETAS ACEPTADAS EN PAMI

Actualmente existen dos modalidades:

Receta electrónica blanca: se genera en el sistema y no requiere papel.

Receta manual celeste: solo tiene validez si fue previamente activada por el médico en el sistema PAMI.

Ambas opciones conviven, aunque la tendencia es avanzar hacia un esquema 100% digital.

CUÁNTO VIGENCIA TIENEN LAS RECETAS ELECTRÓNICAS

Las recetas electrónicas PAMI tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Pasado ese plazo, pierden validez y no pueden usarse para retirar el medicamento.

En algunos casos, el médico puede emitir recetas postdatadas, con inicio en una fecha futura. En esos casos, el plazo de un mes comienza a contarse desde el día en que se habilita la receta y no desde su carga en el sistema.

SI VENCE UNA RECETA, ¿QUÉ HAGO?

Si el plazo caducó, el afiliado debe volver a consultar a su médico para que emita una nueva. En casos de urgencia, PAMI ofrece la posibilidad de gestionar una transcripción con un profesional de la obra social en sus agencias locales para no interrumpir el tratamiento.

Con información de Bae Negocios, redactado y editado por un periodista de ADNSUR