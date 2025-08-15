Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba desde 1937 en Argentina. Se trata de “Toto”, un pequeño oriundo de General Roca.

El primer caso data de 1937, cuando un bebé fue inscripto oficialmente con el nombre "Toto" en Argentina. Desde entonces, ese nombre permaneció en el olvido, formando parte de un listado especial de más de 29 mil nombres únicos registrados solo una vez en toda la historia de los registros civiles del país.

Estos datos provienen del RENAPER, que identificó exactamente 29.088 nombres que se usaron en una sola ocasión. Esta cifra da cuenta tanto de la riqueza cultural del país como de la creatividad de los padres al momento de elegir un nombre, e incluso de posibles errores de escritura que quedaron asentados para siempre.

Toto, desde General Roca

Después de 85 años sin ser utilizado, el nombre "Toto" volvió a figurar en los registros gracias a un niño nacido en General Roca, Río Negro, que hoy tiene 3 años, 3 meses y 17 días. Su nombre completo es Toto Epifanio Lorca y llegó al mundo el 28 de abril de 2022. Actualmente vive con sus padres, Luciana y Ezequiel.

En diálogo con LMCipolletti, su mamá relató cómo surgió el nombre. Al principio, no se ponían de acuerdo: el padre quería llamarlo Homero, pero ella mencionó que igual le diría “Toto”, y así fue como ambos coincidieron en nombrarlo de esa manera.

La madre, sin poder contener su orgullo y satisfacción, lo describió como "un nene muy activo, muy dinámico, muy sociable, con mucho carácter. Le gusta mucho jugar a los autitos y andar en bicicleta, compartir...".

"El dice que es hincha de Boca, de Deportivo Roca y de viva Perón" dijo su padre, orgulloso: "me salió bostero y peronista, ya estoy realizado".

"Cuando lo contamos en nuestra familia hubo sorpresas, negativas de abuelos, algunos signos de aprobación de amigos más piolas y otros no tanto" agregó entre risas Luciana, que luego aclaró que "hoy están encantados" con su nombre particular, algo que sin dudas lo hace único.