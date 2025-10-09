Un nene de 7 años fue atropellado este jueves en avenida Roca y Jorge López, en el barrio Moure. Según contaron testigos consultados por ADNSUR, el chico iba en bicicleta cuando fue embestido por una camioneta.

El nene fue trasladado al hospital regional junto a su mamá. Según informaron vecinos de la zona, habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza. El conductor de la camioneta, un hombre de 54 años, frenó y asistió a la víctima. Tanto el vehículo como la bicicleta fueron secuestrados por la Policía para la realización de las pericias.

Los vecinos afirman que los siniestros viales son frecuentes en esa zona. “Nosotros venimos trabajando desde el 2018 o 2019 los reductores de velocidad y que se refuercen lo que son las, como es los controles policiales y de tránsito en lo que es la bajada y subida de la Jorge López, porque nadie respeta nada”, afirmó la vecinalista Dora Gerez.

La mujer también detalló que el chico sufrió un fuerte golpe en la cabeza, con pérdida de sangre. Aunque en un primer momento estaba desmayado, cuando lo subieron a la ambulancia para trasladarlo ya se encontraba consciente. Fuentes policiales detallaron que aún no hay información sobre la gravedad de la lesiones.

La familia de la víctima atraviesa una difícil situación, ya que hace poco perdieron todo lo que tenían en un incendio de su casa. En el barrio conocen mucho al chico atropellado, ya que recibe clases de apoyo escolar y acompañamiento en este duro momento que están viviendo.

“Sabíamos que en algún momento iba a pasar”

El reclamo de más medidas de seguridad está muy presente en el barrio. “La semana que viene vamos a hacer una convocatoria general a todos los vecinos para pedir por estos reductores, justamente estábamos planificando esto hoy a la mañana, hacer una convocatoria abierta para que el municipio nos brinde una respuesta en base a lo que es las obras pendientes y los reductores de velocidad, porque ya es preocupante lo que está pasando en Jorge López y Roca”, agregó la represenante vecinal.

Por último, afirmó: “Vemos constantemente cómo andan con los vehículos. Esto era algo que nosotros sabíamos que en algún momento iba a pasar. Lamentablemente pasó con un niñito nuestro del barrio”.