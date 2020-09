TRELEW (ADNSUR) - Dylan tiene 4 años y el pasado miércoles fue golpeado por un caballo en la cabeza. Sus papás, Eliseo y Yamila solicitan acompañamiento tanto con la donación de sangre como en cadenas de oración para que su hijo pueda recuperarse. El accidente ocurrió cuando la familia estaba al ciudado de la casa de la suegra, quien se encuentra internada en el Hospital de Trelew.

"Yo me encontraba en la cocina. En un momento él quería venir conmigo, no sé cómo volvió para atrás y el caballo no sé qué le hizo pero tuvo una herida bastante grande. Nos enviaron a Los Altares, a Paso de Indios y de allí directamente hacia acá. Le dio una patada muy grande que le fracturó el hueso".

"Ahora está estable. Se encuentra con respirador. Pedimos que oren por él para que podamos salir adelante, que se recupere y podamos volver. A nadie le gusta perder un hijo y tenerlo en esta situación", manifestó.

Los papás se encuentran en Trelew, ya que Dylan está internado en el Hospital, a donde lo trasladaron de urgencia.

Dylan tiene un hermanito gemelo, Tomás, quien espera por la recuperación de su hermano bajo el cuidado de una tía. "Ellos son muy unidos. Ayer no durmió en todo el día. Ellos andan siempre juntos. Somos fuertes por los dos", expresó entré lágrimas la mamá.

Como la situación económica de la familia no es buena, se puso a disposición una cuenta para poder ayudarlos ante este difícil momento: CBU 0830023237003544070016.



Además, se instaló una urna en Farmacia Social de Pellegrini, en esa ciudad, en la esquina del Hospital Zonal, para quienes quieran colaborar pero no puedan hacerlo por el medio bancario, detalló El Chubut.