NEUQUÉN (ADNSUR) – En épocas de pandemia, aflora la solidaridad de quienes quieren ayudar a transitar estos tiempos difíciles de una mujer manera, tal como lo hizo Emiliano Barrera Abadie, el nene tiene 10 años, fanático de la Play Station, quien decidió regalar su preciado juego a otros chicos.

El nene le pidió ayuda a su papá Nicolás y juntos llegaron al Hogar Conviviendo donde viven niños y adolescentes. Emi guardó en una caja sus casi 100 juegos, embaló la Play Station y les hizo una carta.

"¡Hola! Me llamo Emi y acá les traigo un regalo especial para que ustedes se diviertan en esta cuarentena que es mi Play 2. Les pido por favor y confío en que la van a cuidar porque esta fue mi primera Play y la tengo desde chico", escribió.

Además, les compró un joystick nuevo y les dejó otra nota con las instrucciones para que todos puedan aprender a usarla.

Marcelo Parmigiani on Twitter

El pequeño neuquino ya sabe de solidaridad, ya que con su mamá muchas veces juntaron ropa para llevar a las iglesias y también se encargó de realizar una colecta de tapitas de gaseosa para ayudar al hospital, así lo indicó La Mañana Neuquén. El jueves el niño y el padre fueron a entregar la donación: "Me gustó mucho porque quería que ellos se diviertan en la cuarentena. Porque en la cuarentena la gente no tiene muy buen ánimo porque no podemos ver a nadie, no podemos salir, no podemos abrazarnos, besarnos, nada", contó Emi al medo neuquino.

Nicolás, su papá, explicó que este acto de su hijo los dejó muy contentos y que fue uno de sus amigos lo publicó en redes sociales. "Le mandaron un montón de mensajes re lindos y fue una experiencia muy linda. Creo que lo más importante que tiene que quedarle a él es que cuando quiere hacer algo tiene que esforzarse para lograrlo y hacerlo con amor", dijo.