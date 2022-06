Un nene de 11 años se ahogó con un caramelo en una escuela de Rawson y una docente le salvó la vida tras realizarle tareas de reanimación.

La mamá de Joaquín le agradeció a la maestra Pamela Bellido: "Estoy súper agradecida con la docente y quiero compartir esta gran emoción, gracias Romina que a partir de ahora sos el ángel guardian de Joaco, te amamos", expresó la mujer.

La docente de la Escuela Nº4 de Rawson le aplicó al alumno la maniobra de Heimlich. "Se ahogó con un caramelo estando en clases. Le avisó con un gesto al profesor; atinó a correr hacia le baño, el profesor salió pidiendo ayuda detrás de él. Con mi compañera salimos corriendo. El nene se metió al baño, le pregunté si se estaba ahogando, me dijo con la cabeza que sí. Me puse detrás de él, le empecé a hacer las compresiones y cuando veo que llevó su mano a la boca, largó algo y empezó a respirar me volvió el alma al cuerpo", relató la maestra.

"Mientras tanto yo escuchaba que mis compañeros corrían, llamaban a la ambulancia y a la mamá. Lamentablemente la ambulancia nunca llegó; nos preguntaban si era verdad que había un nene que se estaba ahogando", contó en diálogo con FM Tu Lugar.

"Le agradezco a mi hermana que es enfermera del hospital que siempre me guía sobre esto. Es una milésima de segundo que si no habría reaccionada alguna de nosotras podría haber pasado una tragedia", reconoció la maestra.

Pamela confesó: "Nunca antes hice una práctica de RCP. Lo hemos solicitado en la escuela para poder tener más conocimientos y estar más atentos".

"Tengo una hija de esa edad. Fue abrazar a la mamá y contenerla. Quedé muy movilizada con todo esto. Es necesario que en los lugares de trabajo haya charlas de primeros auxilios", consideró y manifestó que en esos momentos es importante "no perder la calma".

"La mamá tuvo que hacer el traslado del menor, que nunca llegó", reclamó y agradeció a sus compañeros auxiliares "que no me dejaron sola en ningún momento".