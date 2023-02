Diego Vargas, bajista de la banda Sephyros, y padre de un niño, se encuentra en terapia intensiva luego de que sufriera una descompensación tras tocar en la Fiesta Nacional del Lago, en El Calafate en la provincia de Santa Cruz, días atrás.

El músico de 43 años fue diagnosticado con una neumonía severa en el Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado en terapia intensiva.

Su amigo Fernando Ojeda, indicó que si bien se despertó y presenta una leve mejoría sigue internado, ya que los médicos descubrieron que tiene una masa en el pulmón derecho y se esperan los resultados de la biopsia.

Y recordó que el día del show, Diego tenía algunos problemas para respirar pero pensaron que era por su ansiedad y recientes ataques de pánico. "Lo estaba tratando, se estaba medicando", señaló en diálogo con LU12 AM680.

El día del show, dijo que tenía mucho frío, pero como estaba fresco no le dimos mucha importancia. Tocamos, y siempre hacemos una puesta en escena como que nos empujamos. Yo lo empuje, pero no me respondió, eso fue raro".

Pero al día siguiente todo cambió, se despertó con más de 40 grados de fiebre y delirando, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico.

La familia y amigos no pierden las esperanzas, y piden a la sociedad de Río Gallegos una cadena de oración para que el bajista salga adelante. “Hoy logre verlo, ya abrió los ojos y me apretó la mano. Hay una mínima mejoría que para nosotros en una mejoría gigante, pero sigue complicado”, manifestó su amigo.