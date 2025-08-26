Los controles de alcoholemia son herramientas fundamentales para prevenir accidentes, pero en algunos casos derivan en episodios que trascienden lo estrictamente vial.

En la provincia de Santa Cruz, un músico denunció haber sido víctima de violencia policial luego de intentar evitar un control en la calle.

El joven habló con la prensa y brido detalles de la dramática situación que vivió. Se trata de Ariel Carrizo, conocido cantante de folclore en la zona, quien volvía de brindar presentaciones en Las Heras. En ese marco, decidió esquivar un operativo tras haber tomado dos cervezas. Si bien remarcó que no quiso escapar, sino evitar una multa que no podría pagar, aclarando que solo vive de la música y no cuenta con ingresos fijos.

Sin embargo, horas después a este hecho, al ingresar a la localidad de Pico Truncado fue interceptado por efectivos policiales. Sin embargo, la situación terminó de la peor manera, con golpes visibles y secuelas psicológicas.

De esta manera, reveló que el pasado viernes 22 de agosto, regresaba de brindar dos show musicales en la ciudad de Las Heras y cuando observó un control de tránsito en la ruta.

“Sabía que me iba a dar positivo, entonces quise volver. No me escapé brutalmente, solo evité el control porque no tengo un trabajo fijo y vivo de la música, no puedo pagar una multa”, explicó a la prensa.

No obstante, al llegar a Truncado, fue frenado por personal policial. “Me bajé de la camioneta y en ese momento no recuerdo más nada. Me podrían haber matado”, dijo.

Por lo tanto, aclaró que recibió una brutal paliza y la cara desfigurada. “La vista, el ojo no lo perdí, pero me dijeron que voy a quedar con alguna incapacidad”, expresó.

Más allá de las lesiones físicas, Carrizo afirmó que también sufrió un fuerte impacto emocional: “Psicológicamente quedé muy afectado, tengo mucho miedo. Hoy vinieron amigos músicos a visitarme, abrí la puerta y me agarró un ataque de pánico. Tengo la cara desfigurada y no me puedo ni mirar al espejo”.

El músico aseguró que hay testigos que presenciaron lo ocurrido y que su testimonio será clave en una eventual investigación: “Tengo la suerte de que muchos vieron lo que pasó. Estoy muy agradecido porque pueden contar la verdad. Espero que se haga justicia”. “Hoy lo único que quiero es recuperar mi vida, mi salud y mi tranquilidad”, cerró.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR