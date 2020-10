COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- Son muchos los comodorenses de distintos sectores que se han visto afectados por la pandemia, incluso muchos de ellos todavía están imposibilitados de trabajar, como es el caso de los músicos.

Sebastián Uribe es uno de ellos, quien debido a la difícil situación que atraviesa decidió empezar a vender harina y otros alimentos a domicilio, para poder generar ingresos.

Este martes por la mañana cuando se levantó tuvo que lamentar un duro momento, al ver su utilitaria estaba incendiada afuera de su casa. El hecho habría sido en ocasión de robo y la Brigada de Investigaciones trabaja en el caso. Sebastián se quedó sin su principal herramienta de trabajo, y por ellos sus colegas y amigos organizan un show virtual para poder ayudarlo, indicó Con Sello Patagónico.

“Hola amigos en el día d ayer me desperté con la triste de noticia que perdí mi único medio de trabajo, con el cual me mantuve repartiendo harina y trabajando para poder llevar adelante esta pandemia; más de 7 meses sin poder generar dinero con mi oficio”, escribió en Facebook.

Y contó que sus amigos tuvieron la idea de organizar un show virtual en unos días, “con muchos cantantes que se sumaron y músicos amigos que quieren darme una mano; los que me conocen saben lo mucho que me costó tener mis cosas y duele mucho perderlas así; el seguro que tenía era un tercero común por eso no me cubre nada”.

Así, abrió la invitación para todo aquel que quiera sumarse al show, a través de Sebastianmaximilianouribe@gmail.com (Mercado pago) “por más mínimo q sea su aporte se agradece y me sirve en este difícil momento y el día del streaming en vivo que lo compartan. Les agradezco mucho a los amigos que ya se sumaron”, indicó.