Un municipio patagónico deberá indemnizar a una mujer que se cayó en una plaza

La Municipalidad de Neuquén fue condenada a pagar una indemnización a una mujer que sufrió heridas de gravedad al tropezar en la vereda de la plaza situada en la intersección de las calles Ministro González y Córdoba, en pleno centro de la ciudad, donde se realizaban tareas de mantenimiento.

El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso presentado por el municipio y ratificó la sentencia dictada en primera instancia.

Los jueces Evaldo Moya y Alfredo Elosú Larumbe señalaron que el Estado no solo es responsable por el estado de conservación de las veredas y espacios públicos dentro de su competencia, sino también por la falta de control y supervisión sobre los trabajos realizados por terceros contratistas.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió en julio de 2018, cuando una empresa se encontraba ejecutando tareas de remodelación en la plaza. Al acercarse a su automóvil, tropezó con una raíz de árbol que había sido removida, perdió la estabilidad, golpeó su cabeza contra un vehículo estacionado y cayó, lesionando su codo izquierdo al impactar contra el cordón de la acera.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue atendida en una clínica privada, donde se le diagnosticó una doble fractura en el codo izquierdo, además de otros traumatismos, lo que motivó varias cirugías.

En el fallo, se remarcó que las imágenes presentadas por la víctima demostraron la ausencia total de señalización, vallas, iluminación o advertencias que alertaran a los peatones sobre los trabajos en curso.

Los magistrados subrayaron que existió un “incumplimiento de las normas mínimas de seguridad” y que era responsabilidad directa del municipio controlar a la empresa encargada de la obra, aplicar sanciones si correspondía, tomar medidas preventivas e incluso clausurar los trabajos de ser necesario.

Además, el tribunal indicó que, aunque tanto la empresa como el municipio intentaron responsabilizar a la mujer por el accidente, no se aportó prueba alguna que permitiera atribuirle negligencia o imprudencia en su accionar.

Por último, la empresa contratada fue considerada responsable de manera solidaria junto al municipio.