Un grave incidente ocurrido en Las Lajas mantuvo en vilo a familiares, compañeros y vecinos de la región. El pasado lunes por la tarde, el suboficial Gonzalo Cataldo, integrante del Regimiento de Infantería de Montaña 21 (RIM 21), fue hallado con una herida de arma de fuego en el rostro, producto de un autodisparo.

El militar, oriundo de Villa Tupungato (Mendoza), fue encontrado alrededor de las 16 en la orilla del río Codihue por personal de Fauna. Según trascendió, el disparo tuvo orificio de entrada en el rostro y no presentó salida, lo que agravaba el cuadro. Fue visto sentado en una silla plegable de camping, ensangrentado e inconsciente, pero con signos de respiración.

Primeros auxilios y traslado

Efectivos de la comisaría 27 de Las Lajas, al mando del comisario Ceferino Herrera, fueron los primeros en asistirlo. Una ambulancia lo trasladó hasta la ruta 21, donde fue estabilizado de manera preliminar. Posteriormente ingresó al hospital de Las Lajas, donde fue intubado y estabilizado nuevamente. Finalmente, por la gravedad de su estado, se dispuso su traslado al hospital de Zapala.

En el nosocomio zapalino fue intervenido quirúrgicamente de urgencia para reparar las lesiones provocadas por el disparo. Su evolución sorprendió a los equipos médicos y a su entorno.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el militar se encuentra fuera de peligro inmediato, tras haber abandonado la terapia intensiva. Actualmente está internado en clínica médica, lúcido y consciente, aunque presenta amnesias transitorias. En este momento, su caso está bajo evaluación en el área de salud mental.

Silencio oficial y apoyo de sus compañeros

Consultadas sobre el hecho, autoridades del RIM 21 evitaron dar declaraciones, aunque compañeros del suboficial expresaron su solidaridad y acompañamiento a él y a su familia. En paralelo, familiares y allegados iniciaron una cadena de oración, agradeciendo la notable recuperación de Cataldo.

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de los espacios de acompañamiento en salud mental.