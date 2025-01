El juez del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, se encuentra envuelto en una fuerte polémica al quedar expuesto cometiendo una grave falta de tránsito que podría haber tenido un desenlace fatal: viajó con su hija en el baúl del auto. El hecho fue filmado y se viralizó rápidamente, encendiendo una polémica.

La situación tuvo lugar el lunes 6 de enero en el paso en el puesto caminero de la localidad de Las Rejas. El conductor de un vehículo que transita detrás del juez registró cómo la menor viajaba escondida en la parte de atrás del vehículo.

Y en este marco, se cuestionó que, pese al peligro de esta decisión para la menor, quien se veía claramente, la policía lo dejó seguir caminando sin realizar ninguna advertencia, ya que el baúl iba semiabierto.

Este es el trámite clave para evitar largas filas en los pasos fronterizos

“Si bien es un tema de índole personal, que hace a mi responsabilidad o irresponsabilidad en este caso como padre, soy una persona pública y es mi obligación dar las explicaciones del caso, aunque me perjudique”, señaló Gershani Quesada en diálogo con el medio local El Esquiú.

Y a continuación, explicó que “ese día salí de trabajar, fui a un corralón y retiré unos materiales. En ese momento llegó mi niña de Tucumán, por el Día de Reyes, y pidió ir conmigo. La pasé a buscar y no fuimos”, relató. Dijo además que, como en el auto no había más lugar, “reclinó” los asientos y cargó a su hija atrás.

Cuánto sale llenar el tanque en Comodoro para los autos y camionetas tras el primer aumento del 2025

“Me iba a dirigir un poco más adelante y me permiten el paso. Fue un acto de comprensión de la situación, no un acto de desaprensión”, detalló sobre el motivo de por qué los efectivos en el puesto de control no lo pararon.

“Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así”, agregó. Y también se disculpó con la madre de su hija: “Se angustió de una manera increíble con todo esto y no está para recibir angustias”.

“Cometí ese error”, aseguró y reconoció como padres “tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría le resto de mi vida”, concluyó.

Brigadistas de Chubut continúan trabajando para controlar el incendio en la zona de Los Cipreses

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR