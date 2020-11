PUERTO MADRYN (ADNSUR) – En el marco de una nueva jornada de protesta de jubilados y retirados de Chubut, en reclamo por la falta de pago de salarios y aguinaldo, un hombre decidió encadenarse en la ciudad de Puerto Madryn.

Se trata de Rubén Ferreira un jubilado del Banco del Chubut, que decidió este miércoles por la mañana encadenarse frente al ISSyS en la ciudad de Puerto Madryn.

El hombre contó que trabajó en la entidad bancaria por más de 37 años en las ciudades de Madryn y Comodoro Rivadavia. “Todo este tipo de manifestación es para que visibilice el silencio que tiene el Estado para pagarnos los haberes, es una forma extrema”, dijo respecto a los tres meses de haberes y el aguinaldo adeudados.

Asimismo, aseguró a medios de la ciudad portuaria que “nos tienen desamparados, no tenemos otra opción, no podemos trabajar en otra actividad, no nos toman en ningún lado. Son situaciones difíciles”.

Rubén explicó además que hasta el momento sobrevive vendiendo objetos personales, debe dos meses de alquiler y evitando acudir a los hijos para que lo ayuden económica “esto atenta a la dignidad como persona y como padre”.