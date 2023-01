Un joven se quemó la mayor parte del cuerpo para salvar a su sobrina de 9 años que estaba atrapada en un incendio

Una decisión de vida o muerte tuvo que ser tomada en un momento aterrador por un joven de Washington, que corrió hacia una casa en llamas para rescatar a su sobrina de 8 años. La historia, que ocurrió hace tres años, volvió a viralizarse en los últimos días.

El heroico joven británico de 20 años, Derrick Byrd, sufrió en 2019 quemaduras de diversa consideración después de rescatar a sus sobrinos de un incendio originado en su casa de Washington.

Todo ocurrió en la casa familiar de la familia Byrd en Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Tras declararse el fuego en la casa, dos de los sobrinos se tiraron desde un segundo piso y fueron "atajados" por Derrick, quien se encontraba en la planta baja.

Pero la sobrina más pequeña tuvo miedo y no se animó a tirarse por la ventana. Así, el hombre no lo dudó y se metió en la vivienda que estaba siendo consumida por las llamas.

La pequeña de ocho años estaba en el suelo de una habitación tapada por un denso humo negro. El tío llegó hasta la nena, la cubrió con su remera y bajó los pisos corriendo y entre las llamas. "Ella gritaba mi nombre así que no la iba a abandonar ahí. Podía sentir el fuego quemándome el cuerpo".

Luego, Derrick, Mercedes y uno de sus sobrinos, Junior, fueron trasladados e internados en un instituto para quemaduras.

A pesar de sufrir quemaduras de segundo, tercero y cuarto grado, Byrd dice no arrepentirse de lo sucedido: "No me importa haber salido ardiendo, sólo quería salvarla", declaró en su momento. "Lo volvería a hacer", repitió.