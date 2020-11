LA PLATA (ADNSUR) - A días de la muerte de Diego Armando Maradona, Santiago Lara, un joven de La Plata que dice ser hijo del ex futbolista, pidió que se exhumaran sus restos para conocer su identidad.

Su madre, Natalia Garat, era una modelo cuando, siempre según el relato del joven, habría tenido una relación con Diego. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. Santiago tenía tan solo tres años.

FOTO: Santiago Lara

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, contó en 2016 Santiago.

El año pasado la historia de Santiago volvió a tomar carácter público cuando Matías Morla, abogado de Diego, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro del fútbol y comunicó sus intenciones de colaborar para que se sepa la verdad. “Me puso muy feliz que por lo menos Morla haya aceptado que yo estoy, por así decirlo. Como siempre, voy a esperar el marco legal”, dijo el joven a Nosotros a la mañana, después de conocer la noticia.

En el pedido, el joven solicitó que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad de su cliente y del ex futbolista, y que los restos del Diez sean trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.

“Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN”, se especifica.