Un joven fue desnudo a su audiencia por exhibicionismo: "Es mi libertad ideológica"

Alejandro Colomar, residente en Aldaia, fue desnudo a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, para sorpresa del equipo de seguridad que vigilaba el recinto, con la intención de asistir a un juicio como vino al mundo. “Iba a intentar entrar en pelotas”, aseguró ante la prensa local.

El hombre había sido sancionado con varias multas por la 'ley mordaza'. No obstante, los efectivos policiales lo obligaron al joven (llevaba ropa en una mochila) antes de ingresar al recinto. Finalmente, tras una discusión con los agentes, el joven accedió e ingresó a declarar ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital valenciana.

“A mí siempre me ha gustado, siempre he ido a playas nudistas desde pequeño y nunca he tenido ningún problema con la desnudez. Un día miré en internet que era legal y empecé a hacerlo. Me han puesto multas porque la policía no sabe las leyes básicamente”, comentó el joven de 29 años que arrastra una condena por entrar desnudo en una comisaría pendiente de una recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

"Es muy probable que esto acabe en el Tribunal Constitucional”, ha dicho su abogado, Pablo Mora. El letrado explicó que las multas que ha recibido su cliente corresponden al artículo 37 de la 'ley mordaza', referido al exhibicionismo obsceno. “Lo hemos impugnado y hemos ganado alguna sentencia por vulneración de derechos fundamentales”, añadió.

“Lo que discutimos es que el ir desnudo por la calle sea exhibicionismo obsceno, entendemos que no. Se entiende exhibicionismo obsceno masturbarse o hacer actos realmente obscenos, el mero hecho de ir desnudo entendemos que es una manifestación de la libertad ideológica de Alejandro”, agregó.

“Calculo que unos 3.000 euros", comentó en relación a una posible multa económica. "Estoy convencido que lo estoy haciendo bien y es la administración la que lo está haciendo mal y quiero demostrarlo”, detalló.

“Me están molestando cada vez que salgo desnudo por la calle, voy a demostrarles que puedo ir así y, ya que me molestan, yo les molesto”, cerró el joven nudista.