Este lunes se llevó adelante la quinta edición del Campeonato Federal del Asado sobre la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo evento fue potenciar el sector gastronómico, promoviendo el desarrollo profesional de los concursantes y difundiendo este clásico ritual argentino asociado a nuestra gastronomía ante miles de vecinos y vecinas.

En este marco, 24 asaderos/as participaron de este gran evento pero sólo uno se coronó campeón: Héctor Germán Caballero de 32 años y oriundo de Clorinda, Formosa.

Según destacó Infobae, cuando tenía 6 años dejó su lugar natal para trasladarse a General Lucio Mansilla, al sur de la provincia y en la rivera del Río Bermejo.

Un año más tarde dio sus primeros pasos en la gastronomía, ayudando a sus padres, Bety y Mingo, en la elaboración de panificados y comidas típicas para vender. Ese fue solo un comienzo que hoy, en medio de este reconocimiento, lo encuentra trabajando en su emprendimiento familiar: Madretierra Gourmet.

Hoy, con más de 13 años de experiencia, logró vencer a otros 23 maestros de las parrillas. Antes de alzarse con este premio, Germán confesó: “El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”.

Y así lo demostró en sus platos iniciales: con una bondiola de cerdo (a punto), unos riñones a punto y un lomo de surubí (como plato regional elegido) y en los finales: con una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto.