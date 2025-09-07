Este domingo, más de 14,3 millones de personas de la provincia de Buenos Aires están habilitadas para participar en las elecciones que definirán la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en juego corresponden a ocho secciones electorales: en cuatro se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados, mientras que en las otras cuatro se renovará la mitad del Senado. Además, se votarán concejales y consejeros escolares.

A poco de comenzar la jornada electoral en La Plata, se registró un incidente poco común en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. Un joven de 21 años intentó escapar luego de ser designado presidente de mesa, lo que provocó la intervención de la policía.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:20, cuando la escuela aún permanecía cerrada, ya que las mesas no habían sido conformadas por falta de autoridades. En ese momento, una mujer salió al exterior y pidió a los oficiales de seguridad que localizaran al joven, quien había llegado temprano para votar.

Al ser informado de su designación, el joven se negó a asumir la responsabilidad y comenzó a correr. Solo logró avanzar media cuadra antes de ser alcanzado por los agentes, quienes lo acompañaron de regreso a la escuela para que cumpliera con su obligación cívica. Las cinco personas que esperaban el inicio de la jornada electoral fueron testigos de la inusual escena.

Según publicó Infobae, los policías le explicaron al joven que asumir la presidencia de mesa era una responsabilidad legal y que eludirla podría acarrear consecuencias. Finalmente, el joven aceptó y cumplirá con la tarea durante toda la jornada.

A partir de las 8:30, el establecimiento aún no había abierto debido a la falta de autoridades de mesa y fiscales. Mientras tanto, más personas comenzaron a agolparse en el lugar, expectantes ante la posibilidad de ser convocadas para cumplir con funciones similares.